Topçular Şehit Eren Bülbül Parkı ile yaşam alanına kavuştu

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Şehit Eren Bülbül Parkı, Topçular Mahallesi’nde bölge halkının hizmetine açıldıKOCAELİ (İGFA) - 11 Ağustos 2017’de Trabzon’un Maçka İlçesi kırsalında hain terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül’ün adının yaşatılması için Topçular Mahallesi’nde adına park yapıldı. Ekipler, Topçular Mahallesi Şehit Eren Bülbül Parkı’nın son dokunuşlarını da tamamlayarak bölge halkına yeni, güvenli ve konforlu bir alan oluşturdu.

Topçular Mahallesi Şehit Naki Önder Sokak arasında bulunan 1.540 metrekarelik alana yapılan Şehit Eren Bübül parkında, her biri 16 metrekare olan 6 adet piknik alanı, 42 metrekare dinlenme alanları ve 2.25 metrekarelik çeşme alanı bulunuyor. Ayrıca tasarımı ve üretimi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce yapılan 2 adet ahşap salıncak, 4 adet ahşap oturma bankları ve piknik masalı oturma alanı yapılarak bölge halkının hizmetine sunuldu.