Sakarya'da Mollaköy Köprüsü yeniden ihaleye çıkıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Arifiye Mollaköy’de Sakarya Nehri üzeri geçişlerini sağlayan köprüyü yenilemek için 15 Eylül Perşembe günü yeniden ihaleye çıkıyor. Deforme olan köprü ayakları ile tabliye kısımları yenilenecek, ayrıca zemin iyileştirmesi için 12 tane 18 metre boyunda betonarme fore kazık uygulanacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Arifiye Mollaköy’de Sakarya Nehri üzeri geçişlerini sağlayan köprüyü yenilemek için yeniden ihaleye çıkıyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından yerinde yapılan gözlem ve ölçümler neticesinde köprünün bakım ve onarımı için hızlıca projeyi hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, daha önce gerekli ihale şartlarına uygun teklifler oluşmadığı için iptal edilen ihaleler dolayısıyla 15 Eylül Perşembe günü yeniden yapım ve onarım ihalesini gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Arifiye Mollaköy’de Sakarya Nehri geçişlerinde kullanılan köprünün yenilenmesi için gerekli incelemeleri yapmış, köprüyü araç trafiğine kapatarak alternatif güzergahları belirlemiş, onarım ve takviye projelerimizi hazırlamıştık. Daha sonra ihale sürecini başlatmıştık. Ancak geride bıraktığımız süreçte yapılan üç ihalede de ihale şartlarına uygun teklifler oluşmadığı için ihaleler iptal edilmek durumunda kaldı. Şimdi ise mevzuatın gereklilikleri yerine getirilerek tekrar ihale dosyasını hazırladık. 15 Eylül Perşembe günü yapım ve onarımı için yeniden ihaleye çıkıyoruz. Köprüdeki çalışmalarımızın tamamlanması ile güzergâhtaki ulaşım güvenliği maksimum seviyeye çıkmış olacak” denildi.