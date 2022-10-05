Manisa'da tarımsal sulamaya yönelik destekler sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin tarımsal sulamaya yönelik desteklemeler kapsamında hayata geçirdiği boru desteği, Akhisar ve Yunusemre ilçesiyle devam etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca kooperatiflere ve üreticilere yapılan boru desteği kapsamında Akhisar ilçesi Durasıl Mahalle Muhtarlığına ve Yunusemre ilçesi Ortaköy Türkmen Sulama Kooperatifi’ne boru dağıtımı gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Durasıl Mahalle Muhtarlığına 75mm/10atü pe-100 400 metre boru teslim edildi. Ortaköy ve Türkmen Sulama Kooperatifi’ne de 125mm/10atü o-pvc 90 metre, 140mm/10atü o-pvc 180 metre, 160mm/10atü o-pvc 234 metre boru teslim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde kırsal kalkınma alanında desteklerin devam ettiğini ve tarımsal sulamaya yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, sulama kooperatifleri ve mahallelere boru desteğinin süreceğini söyledi.