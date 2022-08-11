Manisa'da kilit parke Büyükşehir'den işçilik Kula'dan

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi arasında yapılan protokol ile Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kula Belediyesi’ne kilit parke taş desteği sağlanacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi arasında kilit parke ihtiyacının karşılanması için protokol imzalandı.

Protokol kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kula Belediyesine, Kula’nın ihtiyaç duyulan yerlerinde kullanılmak üzere 50 bin metrekare kilit parke taşı desteği sağlanacak.

Protokole imzalar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun tarafından atıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir’in Salihli Taş Fabrikası’nda ürettiği taşlardan Kula’nın 50 bin metrekarelik taş ihtiyacını karşılayacaklarını belirterek, "İşçiliğini Kula Belediyemiz kendileri üstlenecek. Bunu protokol altına alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, yapılan tüm hizmetler Kulalı vatandaşlarımıza yapılıyor. Bunun karşılığında Hüseyin Tosun başkanımız mevcut aktarma istasyonumuzla ile ilgili rampa, betonarme işlerinin karşılığını yapıp, Kula’nın çöpünü daha rahat alabileceğimiz şartları karşılayacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ise, Kula adına önemli bir caddeyi Büyükşehir'in destekleriyle daha önce trafiğe açtıklarını anımsatarak, "Bu cadde Kula trafiğini çok rahatlatan bir yol. Aynı cadde Ankara asfaltıyla bizim Jeopark adı altında Divrit’i birbirine bağlayan önemli bir turizm caddesi. Başkanımıza rica ettik, bu cadde ile alakalı olarak çalışma yapmamız gerektiğini ve prestijli bir cadde olması gerektiğini anlattık, bizleri kırmadı. Orada yaklaşık 25 bin metrekare taş döşeme işini yapacağız. Kilit parke ihtiyacımızı Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden alacağız, işçiliğini ise Kula Belediyesi olarak biz üstleneceğiz. Güzel bir çalışma örneği ortaya çıkacak" dedi.