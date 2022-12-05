Kütahya'da 'Barış Manço ve Minik Vatanseverler' sahnelendi

Kütahya Belediyesi 100. Yıl Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında, çocuklara yönelik olarak düzenlediği Barış Manço ve Minik Vatanseverler adlı tiyatro oyunu iki seans olarak sahnelendi.KÜTAHYA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı Kök değerlerinden sevgi üzerine kurgulanmış “Barış Manço ve Minik Vatanseverler” oyunu tiyatro severlerle buluştu.

Yönetmenliğini Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal’ın, yardımcı yönetmenliğini Ceyda Balcı ve Hilal Odabaş’ın üstlendiği tiyatro oyununun dramaturgu Dr. Buket Dedeoğlu Orhun, oyun yazarları ve oynayanlar ise Koray Dere, Betül Anlar, Bahar Avci, Belinay Toksever, Cemre Gül Kar, Derya Korkmaz oldu.

Oyun, müzikal sahneleri ve oyuncuların performansıyla izleyenlerden tam not aldı.