Kocaeli'de duraklara yazılan yazıları A Takımı sildi

Kocaeli Büyükşehir A Takımı ekipleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Körfez Sipahiler Mahallesi’ndeki otobüs ve minibüs duraklarına yazılan yazıları temizlediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, kırsal mahalleler başta olmak üzere, il genelindeki vatandaşların ortak kullanım alanlarında acil yapılması gereken hizmetleri kısa sürede yaparak, mahalleleri güzelleştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Körfez Sipahiler Mahallesi’ndeki minibüs ve otobüs duraklarına yazılan çirkin yazılar temizlendi, boyanarak güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Körfez ilçesi Sipahiler Mahallesi Muhtarı Murat Tezel, merkez, Kurtlar mevkisi ve Korucuköy sapağı üzerindeki 3 durağa, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çirkin ifadelerin yazıldığını fark etti. Bunun üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden yetkililere bildirerek, söz konusu yazıların silinmesini talep etti.

Talep üzerine A Takımı ekipleri, hemen olay yerine giderek, duraklardaki çirkin yazıları temizledi. Ekipler, daha sonra durakları boyayarak, güzel bir görünüme kavuşturdu.

Mahalle sakinleri, yapılan çalışma için Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.