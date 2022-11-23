Kocaeli Çayırova'da Başkan Çiftçi bayan kuaförleri dinledi

Kocaeli'de Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede faaliyet gösteren bayan kuaförleri esnafı ile bir araya gelerek, talep ve önerileri dinledi.KOCAELİ (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana esnaflarla iç içe olan, onların görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki bayan kuaförleri esnafıyla bir araya geldi.

Gebze Kuaförler Odası Başkanı Metin Yaşar’ın da hazır bulunduğu toplantıda, bayan kuaförlerine ilçede yapılan çalışmaları anlatan Başkan Çiftçi, esnafların görüş, öneri ve taleplerine her zaman değer ve önem verdiğini söyledi.

Göreve geldiği günden bugüne esnaflarla ve vatandaşlarla daima iç içe olduklarını ve kenti birlikte yönettiklerini ifade eden Çiftçi, kente değer katan ve geleceğe taşıyacak projelerin hızla devam ettiğini kaydetti.

Gebze Kuaförler Odası Başkanı Metin Yaşar, programdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özellikle pandemi süresince kendilerine verilen değer ve destekten dolayı tüm kuaförler adına Başkan Çiftçi’ye teşekkür etti.