İstanbul Silivri'de yazlık sinema nostaljisi

İstanbul'da Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen Yazlık Sinema Nostaljisi etkinliği, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin gösterimiyle başladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Silivri ilçesinde Vega AVM yanında kurulan alanda yoğun bir katılımla gerçekleşen organizasyon izleyicilerden tam not aldı.

Gala programına katılan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, filmi Silivrililer ile birlikte izledi.

31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar devam edecek olan Yazlık Sinema Nostaljisi etkinlikleri; cuma, cumartesi ve pazar günleri Vega AVM yanında, hafta içi ise Silivri’nin köy ve mahallelerinde gerçekleştirilecek.

Programlarda, Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı seçkin filmler olan; Selvi Boylum Al Yazmalım, Ankara Yazı Veda Mektubu, Yunus Emre Aşkın Sesi, Son Mektup, Züğürt Ağa, Ertuğrul 1980, Çanakkale Yolun Sonu, Dağ 2, İyi Ki Varsın Eren gibi Türk filmleri ile Vikingler ve Aslan Kral gibi çocuk animasyon filmleri Silivrililerin beğenisine sunulacak.

Silivri’de yaşayan tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılabileceği etkinliklerle ilgili konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri’nin marka bir değer olması adına 3 yılda oldukça fazla mesafe kat ettiklerini belirtti. Başkan Yılmaz, bundan sonraki süreçte de çok hızlı hareket ederek ‘Marka Kent Silivri’ ve ‘Mutlu Silivri’ hayalimize kısa bir zamanda ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Yılmaz ayrıca, konuşmasının sonunda geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk sinemasının önemli isimlerinden Cüneyt Arkın’ı ve onun şahsında ahirete irtihal eden bütün kültür sanat insanlarını rahmetle andı.