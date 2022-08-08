İstanbul Bağcılar'da İmamoğlu'ndan çifte açılış

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında, Bağcılar’da 2 tesisin açılışını gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar’da, önce ikinci Kent Lokantası’nı, ardında da 3 ilçe, 10 mahallede yaşayan yaklaşık 450 bin kişiye hizmet verecek Mahmutbey İtfaiye İstasyonu’nu açtı.

Bağcılar’da yakın zamanda kız ve erkek öğrenci yurdu açacakları bilgisini paylaşan Başkan İmamoğlu, “’Ekonomi iyi yönetilmiyor, bu hükümetin sorunu’ deyip, kenara çekilenlerden olamayız. Elimizdeki imkanlarla, ‘Bugünün zor koşularının atlatılmasında mutlaka bizler de bir şey yapmalıyız’ diyerek, yola çıktık” ifadelerini kullandı.

“ESNAFIMIZIN KAZANCINA DÖNÜK BİR SORUN YAŞATMAZLAR”

Çapa’da açtıkları Kent Lokantası’nın, yaklaşık 1,5 aylık sürede, yaklaşık 30 bin kişiye hizmet verdiği bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Demek ki bu, ihtiyaç. Buranın da benzer rakamı yakalayacağını düşünüyoruz. Şu konuşuluyor: Esnaflarımız bundan şikayetçi olur mu? Burada bir çeşit çorba, bir çeşit yemek, bir çeşit makarna gibi bu tarz bir sofra var. Yani bunun yanına, ‘Şunu da ver, bunu da ver’ yok. Böyle bir ortamın, inanın müşterisi başkadır. Ya da buna gelecek olan insanımız başkadır. Ben bu işleri yapmış bir insanım. Ayıptır söylemesi, belki 10-15’e yakın noktada yerim oldu İstanbul'da. Bu tarz yerlerin geleni başkadır. Onların bizim başımızın üstünde yeri var. Ama hiçbir esnafımızın da bereketine veya onların kazancına dönük bir sorun yaşatmazlar. İlerleyen zamanlarda umarım biz, bu tür ihtiyaçlara dönük süreçleri konuşmayız” diye konuştu.

Daha sonra öğle yemeğini gençlerle birlikte yiyen İmamoğlu’nun Bağcılar’daki ikinci adresi, Mahmutbey İtfaiye İstasyonu için gerçekleştirilen açılış töreni oldu.

Başkan İmamoğlu, CHP milletvekilleri Zeynel Emre ile Emine Gülizar Emecan’ın da katıldığı törende bir konuşma yaptı.

Yangının, öncesinde tedbir alınması gereken afetlerden biri olduğunu belirten Başkan İmamoğlu, hizmete açtıkları istasyonun 6 araç ve 16 personelle, 3 ilçe, 10 mahallede yaşayan 450 bin kişiye hizmet vereceğini belirterek, bu sayede bölgedeki olası yangınlara normal şartlar altında, ortalama 6 dakika içinde müdahale edileceği bilgisini paylaştı.