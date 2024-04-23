Ayvalık'ta coşkulu kutlama
23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı coşkuyla kutlandıBALIKESİR (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Eemenlik ve Çocuk Bayramı Ayvalık’ta Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenler ve ardından Hüsnü Uğural Stadı’ndaki gösterilerle coşkuyla kutlandı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Sadece büyük liderler geleceği küçük kalplere emanet eder. Dünyada çocuklara armağan edilen En Güzel Bayram Kutlu Olsun.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreninin ardından Hüsnü Uğural Stadı’ndaki çocuklarımızın şiirleri, şarkıları ve muhteşem gösterileriyle kutladık.
Egemenliğimizin simgesi olan gazi meclisimizin 104. kuruluş yıl dönümünde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum" diye konuştu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|33
|90
|2. Fenerbahçe
|33
|86
|3. Trabzonspor
|33
|55
|4. Beşiktaş
|33
|51
|5. Başakşehir
|33
|49
|6. Rizespor
|33
|48
|7. Kasımpasa
|33
|46
|8. Antalyaspor
|33
|45
|9. Alanyaspor
|33
|45
|10. Sivasspor
|33
|45
|11. A.Demirspor
|33
|41
|12. Samsunspor
|33
|39
|13. Ankaragücü
|33
|37
|14. Kayserispor
|33
|37
|15. Konyaspor
|33
|36
|16. Gaziantep FK
|33
|34
|17. Hatayspor
|33
|33
|18. Karagümrük
|33
|33
|19. Pendikspor
|33
|30
|20. İstanbulspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|31
|69
|2. Göztepe
|31
|63
|3. Ahlatçı Çorum FK
|31
|55
|4. Sakaryaspor
|31
|54
|5. Bodrumspor
|31
|52
|6. Kocaelispor
|31
|52
|7. Bandırmaspor
|31
|47
|8. Boluspor
|31
|47
|9. Gençlerbirliği
|31
|47
|10. Erzurumspor
|31
|42
|11. Ümraniye
|31
|37
|12. Manisa FK
|31
|36
|13. Keçiörengücü
|31
|36
|14. Şanlıurfaspor
|31
|34
|15. Tuzlaspor
|31
|33
|16. Adanaspor
|31
|32
|17. Altay
|31
|15
|18. Giresunspor
|31
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|34
|77
|2. Liverpool
|33
|74
|3. M.City
|32
|73
|4. Aston Villa
|34
|66
|5. Tottenham
|32
|60
|6. Newcastle
|32
|50
|7. M. United
|32
|50
|8. West Ham United
|34
|48
|9. Chelsea
|32
|47
|10. Brighton
|32
|44
|11. Wolves
|33
|43
|12. Fulham
|34
|42
|13. Bournemouth
|33
|42
|14. Crystal Palace
|33
|36
|15. Brentford
|34
|35
|16. Everton
|33
|30
|17. Nottingham Forest
|34
|26
|18. Luton Town
|34
|25
|19. Burnley
|34
|23
|20. Sheffield United
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|81
|2. Barcelona
|32
|70
|3. Girona
|32
|68
|4. Atletico Madrid
|32
|61
|5. Athletic Bilbao
|32
|58
|6. Real Sociedad
|32
|51
|7. Real Betis
|32
|48
|8. Valencia
|32
|47
|9. Villarreal
|32
|42
|10. Getafe
|32
|40
|11. Osasuna
|32
|39
|12. Sevilla
|32
|37
|13. Las Palmas
|32
|38
|14. Deportivo Alaves
|32
|35
|15. Rayo Vallecano
|32
|34
|16. Mallorca
|32
|31
|17. Celta Vigo
|32
|31
|18. Cadiz
|32
|25
|19. Granada
|32
|18
|20. Almeria
|32
|14