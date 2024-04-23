Ayvalık'ta coşkulu kutlama

23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı coşkuyla kutlandıBALIKESİR (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Eemenlik ve Çocuk Bayramı Ayvalık’ta Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenler ve ardından Hüsnü Uğural Stadı’ndaki gösterilerle coşkuyla kutlandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Sadece büyük liderler geleceği küçük kalplere emanet eder. Dünyada çocuklara armağan edilen En Güzel Bayram Kutlu Olsun.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreninin ardından Hüsnü Uğural Stadı’ndaki çocuklarımızın şiirleri, şarkıları ve muhteşem gösterileriyle kutladık.

Egemenliğimizin simgesi olan gazi meclisimizin 104. kuruluş yıl dönümünde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum" diye konuştu.