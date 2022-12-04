Hayrabolu Rekreasyonel Sosyal Ve Sportif Tesisi açıldı

Geniş hizmet yelpazesi ile toplumun her kesimine hitap edecek çalışmalara imza atan, ihtiyaçlar doğrultusunda ve doğru planlama ile ilçelerde önemli yatırımları hayata geçiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Hayrabolu’da sosyal hayata yeni bir boyut kazandıracak olan Rekreasyonel Sosyal ve Sportif Tesis, düzenlenen törenle hizmete açıldı.TEKİRDAĞ (İGFA) - Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yüksel Özdal, tesis ile ilgili teknik bilgileri paylaştı.

Tesisin açılış töreninde bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, tesisi ile birlikte Hayrabolu’da sosyal hayatın yeni bir boyut kazanacağını belirterek, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizde önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Hayrabolu ilçemizin sosyal hayatına değer katacak Rekreasyonel Sosyal ve Sportif tesisimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayrabolulu hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan da birer konuşma yaparak, tesisin yapımında emeği geçen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’a teşekkür ettiler ve tesisin hayırlı olması temennisinde bulundular.

Konuşmaların ardından Başkan Albayrak ve diğer protokol üyeleri tarafından kurdela kesilerek tesisin açılışlı gerçekleştirildi. Başkan Albayrak, açılışın ardından diğer protokol üyeleri ile birlikte tesisi gezerek incelemelerde bulundu ve tesis ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

4.144 m² inşaat alanına sahip olan Hayrabolu Rekreasyonel Sosyal ve Sportif Tesis, bodrum ve zemin kattan oluşuyor. 31 araçlık kapalı, 20 tanesi engelli olmak üzere 167 araçlık açık otopark alanına sahip olan tesiste konferans salonu, antrenör odaları, spor salonu, restaurant, çocuk oyun alanı, açık alan spor alanı, gezinme ve dinlenme alanları ile teknik birimler bulunuyor.