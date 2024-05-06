KAYÜ öğrencileri TAREM’de pratik yapıyor

Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından hayata geçirilen Zincidere’deki Talas Restorasyon Eğitim Merkezi’nde (TAREM) bir yandan meslek sahibi olmak isteyenler kursiyer olarak eğitim görürken, diğer yandan da üniversiteli gençler bölüm dersleri alıyor. Bu kapsamda merkeze gelen KAYÜ Mimari Restorasyon Bölümü öğrencileri TAREM’de demir, ahşap ve taş atölyelerinde uygulamalı ders gördü.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kısa süre önce Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa arasında imzalanan protokolle ilk adımı atılan TAREM’de eğitim faaliyetleri sürüyor.

Bölgede taş, ahşap ve demir (ferforje) ustalığının yeniden canlanması amacıyla okula dönüştürülen tarihi binada kursiyerlerin dışında şimdi de KAYÜ Mimari Restorasyon Bölümü öğrencileri hem teorik hem de pratik eğitim aldı.

YENİ DÖNEM KAYITLARI BAŞLADI

Öte yandan TAREM’de ikinci eğitim dönemi için geri sayım devam ediyor. Bu kapsamda istekliler, 10 Mayıs’a kadar kayıt başvurusu yapabilecek.

Oluşturulan atölyelerin yanı sıra pratik eğitim için hazırlanan bölümlerle TAREM, önemli bir mesleki kazanım merkezine dönüşmüş durumda.

ULUSLARARASI İŞ İMKANI

Yapılan bu merkezle birlikte şehrin unutulmaya yüz tutan geleneksel zanaat ve el sanatları gelecek kuşakları aktarılırken, bununla birlikte merkezden eğitim alan kursiyerler gerek yurt içinde gerekse uluslararası restorasyon işlerinde görev alabilecek.

SON BAŞVURU 10 MAYIS

Merkezin mimari restorasyon ahşap, demir ve taş atölyesi ikinci dönem sertifikalı eğitim programlarına kayıtlar 10 Mayıs’ta sona erecek. 13 Mayıs-30 Haziran arasındaki ikinci dönem eğitim programına kayıt yaptırmak isteyenler www.kaysem.kayseri.edu.tr adresinden veya 0352 432 3838-42340 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilir.