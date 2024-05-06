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Prysmian ABD'li rakibini satın aldı

Dünya çapında enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün lideri Prysmian, ABD’li rakibi Encore Wire’ı 3,9 milyar Euro karşılığında satın almak için anlaşma imzaladı

EKONOMİ 06.05.2024, 10:31
Prysmian ABD'li rakibini satın aldı

Dünya çapında enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün lideri Prysmian, ABD’li rakibi Encore Wire’ı 3,9 milyar Euro karşılığında satın almak için anlaşma imzaladı.İSTANBUL (İGFA) - Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün öncüsü olan Prysmian, ABD’li rakibi Encore Wire’i 3,9 milyar Euro karşılığında satın almak için anlaşma imzaladı. Geniş bakır, alüminyum elektrik teli ve kablo üreticisi olan Encore Wire, üretimini Teksas’ta gerçekleştiriyor. Bu yılın ikinci yarısında tamamlanması beklenen satın alma işlemi sonrasında Prysmian’ın ürün çeşitliliğine ve coğrafi büyüklüğüne de büyük bir katkı sağlanacak. Dünyanın kablo ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Prysmian , 2011 yılında Draka’yı ve 2018 yılında da General Cable’ı bünyesine katmıştı.

“PRYSMİAN İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI TEMSİL EDİYOR’’

Prysmian CEO’su Massimo Battaini, gerçekleştirdikleri satın alma işlemine dair şunları kaydetti:

"Encore Wire'ı satın almak, Prysmian için bir dönüm noktası temsil ediyor. Hissedarlarımıza ve müşterilerimize değer yaratma konusunda stratejik ve benzersiz bir fırsat sunuyor. Prysmian bu işlem sayesinde Kuzey Amerika'daki varlığını artıracak, portföyünü geliştirecek ve büyüme sürecine de önemli ölçüde katkı sağlayacak. Bu anlaşma neticesinde, dünya kablo sektörüne çok daha güçlü bir ürün ve hizmet yelpazesi ile inovatif çözümler sunmaya devam edeceğiz. Sektördeki sağlam duruşumuz ile ilerlediğimiz başarı yolumuzda daha güçlü ve emin adımlar atacağız."

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