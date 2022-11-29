Edirne'de 'Enez Tarihi' için sempozyum hazırlığı

Edirne'de '19. Yüzyıldan Cumhuriyet’e Enez' konulu söyleşi yapıldıErdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Kartopu Enez Gönüllüleri’nin düzenlediği “19. Yüzyıldan Cumhuriyete Enez” konulu söyleşi yapıldı.

Trakya Üniversitesi Öğretim Görevlileri Dr. Emin Ünsal ve Haluk Kayıcı’nın anlatımları; dinleyicilerin soruları ve alınan yanıtlarla samimi bir havada Enez’in tarihi gözden geçirildi.

Dernek Başkanı Ulaş Demiray, toplantının ilk ve bir başlangıç olarak ümit verdiğini belirterek, katılan öğretim görevlisi dostlarıyla 2023 yılı Kasım ayında 1.ENEZ TARİH SEMPOZYUMU yapılması için ortak çalışmaların başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Enez’in tarihi 1-2 saate sığdırılamayacak kadar geniş olduğunu ifade eden Demiray, "Enez tarihte de sıradan bir kasaba değil. 1870'li yıllara kadar tarihin her döneminde ağırlığı olan bir ticaret kenti. Ama bu tarih konusunda henüz ortaya konan yeterli araştırmalar ne yazık ki yapılmamış. Arkeolojik kazılarla Osmanlı dönemi öncesine ait çok önemli bulgular olsa da yakın tarihimiz konusunda ortaya çıkarılması ve öğrenilmesi gereken pek çok şey var. Enez tarihinin böyle bir sempozyumla masaya yatırılması gerekiyor” diye konuştu.

Demiray toplantıda Enez tarihi konusunda pek çok ayrıntıları dile getiren Dr. Emin Ünsal ve Haluk Kayıcı’ya da teşekkür etti.