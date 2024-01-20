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Bursa'da karne hediyesi; Hayvanat Bahçesi
Yerel 20.01.2024, 13:36
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim döneminin ilk yarısını tamamlayıp, sömestr tatiline giren tüm öğrencileri ücretsiz hayvanat bahçesi gezisi ile ödüllendirdi. Karnesini getiren tüm ilk, orta ve lise öğrencileri yarıyıl tatili boyunca hayvanat bahçesini ücretsiz gezebilecek.Bursa (İGFA) - Bursa’da yaklaşık 206 bin metrekarelik alanda 138 türden bini aşkın hayvana ev sahipliği yapan ve yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan Hayvanat Bahçesi, yarıyıl tatilinde öğrencileri ücretsiz ağırlayacak. Büyükşehir Belediyesi'nin karne hediyesi olarak hayata geçirdiği uygulama kapsamında karnesi ile tüm çocuklar, hayvanat bahçesini ücretsiz gezebilecek.
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