CHP Gemlik Kadın Kolları seçim çalışmalarına başladı

CHP Gemlik Kadın Kolları, düzenledikleri geniş katılımlı tanışma programında bir araya gelerek seçim çalışmalarına başladı.

Bursa (İGFA) - CHP Gemlik Kadın Kolu, Nermin Efeoğlu başkanlığında iddialı bir başlangıç gerçekleştirdi. Toplantıya ilçe başkanı Servet Pehlivan da katıldı. Kadın kolu üyeleri, parti binası önünde kalabalık bir fotoğraf vererek adeta gövde gösterisi yaptı.

Kadınların, partinin tamamlayıcı gücü olduğunu söyleyen Başkan Nermin Efeoğlu, “Kadın bilinçlenirse, kadın güçlenirse aile güçlenir. Güçlü kadın, güçlü toplum, güçlü cumhuriyet demektir. Bizler gerek sahada gerek evlerde, işyerlerinde, partimiz nerede ihtiyaç duyuyorsa oradayız. Geçtiğimiz cumhurbaşkanlığı seçiminde Gemlik’te adayımızı yüzde 52 ile nasıl birinci yaptıysak, aynı emek ve özveriyle belediye başkanlığı seçiminde de adayımızı Gemlik Belediye Başkanı yapacağız” dedi.

Özverili çalışmaları için Kadın Kolu Başkanı Nermin Efeoğlu ve yönetimi ile tüm partili kadınlara teşekkür eden CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan “Nasıl ki Milli Mücadele’de cepheye sırtında mermi taşıyan, mehmetçiğe üniforma diken kadınlar bayrağımızı göndere çektiyse, bugün de aynı ruha sahip Atatürk’ün, CHP’nin kadınları ülkemizi savunmaya, bayrağımızı taşımaya devam edecektir. Partimizin son yıllarda elde ettiği başarılarda büyük emeği olan değerli kadınları bir arada görmekten mutluluk duyuyorum. Onların büyük emekleri ile önümüzdeki seçimlerden başarıyla çıkacağımıza inancım tamdır” şeklinde konuştu.