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Memur-Sen Bursa: Doğum izni 32 haftaya çıkarılmalı

Memur-Sen Bursa Kadınlar Komisyonu Toplantısı’nda konuşan, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, 2 aylık bebeğinden ayrılarak işe giden bir anneden asla iş verimi beklenemeyeceğini belirterek, taleplerinin doğum izninin 32 haftaya çıkarılması, süt izni, ücretli ve ücretsiz doğum izninin artırılması, kadınların çalışma hayatından kopmaması için, esnek mesai yarı zamanlı çalışma hayatının uygulamaya geçmesi gerektiğini söyledi

GÜNDEM 08.05.2024, 09:07
Memur-Sen Bursa: Doğum izni 32 haftaya çıkarılmalı

Memur-Sen Bursa Kadınlar Komisyonu Toplantısı’nda konuşan, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, 2 aylık bebeğinden ayrılarak işe giden bir anneden asla iş verimi beklenemeyeceğini belirterek, taleplerinin doğum izninin 32 haftaya çıkarılması, süt izni, ücretli ve ücretsiz doğum izninin artırılması, kadınların çalışma hayatından kopmaması için, esnek mesai yarı zamanlı çalışma hayatının uygulamaya geçmesi gerektiğini söyledi.BURSA (İGFA) - Memur-Sen Bursa Kadınlar Komisyonu Toplantısı gerçekleşti. Bursa’da gerçekleşen toplantıya Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkan Yardımcısı Bayındır Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Betül Cineviz, Memur Sen Bursa İl Temsilcisi Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Memur Sen Konfederasyonu’na bağlı sendikaların üyeleri katıldı.  

AYDIN “YARI ZAMANLI ÇALIŞMA HAYATI UYGULAMAYA GEÇMELİ”

Kadınların iş aile dengesizliğinden kaynaklı birçok sorun yaşadığına değinen Başkan Sıdıka Aydın, iş aile dengesizliğinden şiddet ve mobbinge, karar mekanizmalarında etkin rol almamalarından analık haklarımızın korunmasına kadar önemli başlıklarda ciddi sorunların sürdüğünü söyledi.

Son 20 yılda geliştirilen politikalar sayesinde bir yol alındığını ancak yeterli olmadığını ifade eden Aydın, "2 aylık bebeğinden ayrılarak işe giden bir anneden asla iş verimi bekleyemezsiniz. Günde sadece 1.5 saatlik süt alan bir bebekten sağlıklı bir nesil yetişmesini de bekleyemeyiz. Doğum izinlerinin de yetersiz olduğu bir çalışma ortamında nasıl bir verim bekleyebiliriz. Biz diyoruz ki toplumun temel taşı aileyse ailenin de temel direği kadınsa anneyse iş hayatındaki kadınları ailedeki sorumluluğundan sıyrılmadan iş performansını sağlamalısınız. OECD ülkelerinde doğum izni ortalama 24 hafta. Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni veriliyor. Bizim Toplu sözleşme taleplerimizden biri de bu sürenin 32 haftaya çıkarılmasıdır. Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde 1 buçuk saat süt izni veriliyor. 1 buçuk saatlik zaman dilimi de burada yetersiz. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan birçok kadınımızın süresi zaten yolda geçiyor. Süt izni, ücretli ve ücretsiz doğum izninin artırılması, kadınların çalışma hayatından kopmaması için, esnek mesai yarı zamanlı çalışma hayatı uygulamaya geçmeli, çocuk sahibi kadın çalışanların verimliliğini ve iş huzurunu artırmak için kreş ve gündüz bakımevi sayılarının artırılması gibi konularda mücadelemiz sürecek.” diye konuştu.

AYDIN, BOYKOT ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Kadınlar Komisyonu’nun kapasite ve çalışmalar bakımından önemli bir noktaya geldiğini vurgulayan Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, kadın kamu görevlilerinin örgütlü olması yolundaki en önemli payın Memur-Sen’e ait olduğunu söyledi.

Kadınlar Komisyonu olarak bugüne kadar birçok başarılı çalışmaya, kampanyaya, eyleme ve mitinglere imza attıklarını hatırlatan Aydın, Siyonist İsrail’in başlattığı bu soykırımda da teşkilatın öncü kadınları olarak bu süreçte üzerlerine düşen büyük vazifenin boykot olduğuna dikkat çekerek, “Çocukların emniyet altında olmadığı bir dünyada yaşıyoruz kardeşlerim. Onları öldürmeyi haysiyet sayan bir katil sürüsü ile karşı karşıyayız. Tarihin ve insanlığın en kirli savaşlarından biriyle yüz yüzeyiz ”dedi. 

Kadınların çalışma hayatı ve sosyal hayatta giderek daha fazla yer aldığını söyleyen Aydın, sendikal örgütlenmenin böyle bir zeminde önemini artırdığını belirtti. Kadınlar Komisyonu’nun önümüzdeki dönemde kapasitesini büyütmek, emek dünyasında temsiliyetini artırmak ve kurumsallığını güçlendirmek adına çalışmalara güçlü bir şekilde devam edileceğini aktardı.

Memur sen ve Eğitim Bir Sen Bursa Kadın Komisyonu Başkanı Nermin Polat da, kadının toplumsal dönüşümdeki gücü düşünüldüğünde bir ideolojik taşeronu olarak değil medeniyetini hamisi olarak konumlandırma menfuresi daha hayati bir anlam taşıdığını ve bu bağlamda bizler kadıncılık yapan sendikacılar olmadıklarının altını çizdi.  

Konuşmalar sonrasında Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği’nde teşkilat olarak atılması gereken adımlar görüşülürken, ilerleyen süreçte hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar istişare edildi.

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