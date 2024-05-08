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Başkan Arı’ya ziyaretler

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Zafer Satılmış, Derinkuyu Belediye Başkanı Taner İnce, İş İnsanı Atılgan Çelebi ve CHP’nin geçmiş dönem parti yöneticilerinden oluşan heyet Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti

GÜNDEM 08.05.2024, 09:19
Başkan Arı’ya ziyaretler

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Zafer Satılmış, Derinkuyu Belediye Başkanı Taner İnce, İş İnsanı Atılgan Çelebi ve CHP’nin geçmiş dönem parti yöneticilerinden oluşan heyet Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Zafer Satılmış, partisinin Nevşehir Belediye Başkan Adayı olarak katıldığı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde ciddi bir oy oranı yakalayarak Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı’yı ziyaret ederek tebrik etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Arı’ya yeni görevinde başarılar dileyen Satılmış, “Seçimlerde aldığı oy ile Nevşehirliler Rasim Arı’ya desteğini gösterdi. Bizler kendisinin geçmişte bu şehir için neler yaptığını biliyoruz. Yeni döneminde de başarılı hizmetlere imza atacağına eminiz.” dedi.

Belediye Başkanı Arı’da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Satılmış ve beraberindeki parti yöneticilerine teşekkür etti.

‘Derinkuyu Belediye Başkanı Taner İnce, Belediye Başkanı Arı’ya “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu’

Belediye Başkanı Rasim Arı, Derinkuyu Belediye Başkanı Taner İnce’yi başkanlık makamında konuk etti. Ziyarette Arı’yı tebrik eden İnce, kendisine başarılar diledi.

Başkan Arı’da, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Derinkuyu Belediye Başkanı Seçilen İnce’yi tebrik etti.

İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ali İhsan Parlatan’ın da bulunduğu ziyarette her iki başkan, daha sonra bir süre sohbet ederek istişarelerde bulundu.

Başkan Arı, son olarak geçmiş dönem CHP yöneticilerinden İş İnsanı Atılgan Çelebi ve CHP’nin geçmiş dönem parti yöneticilerinden oluşan heyeti misafir etti.

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