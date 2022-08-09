Bursa’da Mudanya İlçe Müftüsü Özler göreve başladı

Bursa İl Müftü Yardımcısı iken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mudanya İlçe Müftüsü olarak atanan Dr. İbrahim Özler göreve başladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde 7 yıldır görev yapan İlçe Müftüsü E. Mehmet Soylu'nun İstanbul Sancaktepe İlçe Müftülüğü'ne tayini ardından Mudanya'ya atanan İl Müftü Yardımcısı Dr. İbrahim Özler göreve başladı.

DR. İBRAHİM ÖZLER KİMDİR?

1973 yılı Erzurum doğumlu olan Dr. Özler, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1998’de mezun oldu. Fakülte bitirme tezi olarak “İhvan-ı Safa Felsefesi” üzerine çalıştı.

Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Sosyolojisi Bilim Dalı’nda “Cemil Meriç’te Aydın Problemi” adlı teziyle yüksek lisansını; “Camilerin Zihniyet Değişimindeki Rolü (Erzurum Örneği)” teziyle de doktorasını tamamladı. Sırasıyla Erzurum Merkez Yıldırım Beyazıt Kur’an Kursu Öğreticiliği, Erzurum İl Müftülük Murakıplığı ile Ağrı-Hamur, Muğla-Ortaca, Çanakkale-Gelibolu İlçe Müftülüğü ve Bursa İl Müftü Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi III. Dönem “Müftülük ve Vaizlik İhtisas Kursu”nu da başarıyla tamamladı.

“Camiler ve Zihniyet Değişimi” adıyla yayımlanmış olan telif eseri yanında radyo, televizyon ve panel konuşmaları, değişik yerlerde yaptığı vaazları, konferansları ve seminerleri ile Dini Araştırmalar Dergisi, EKEV Akademi Dergisi ve Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergilerinde yayımlanmış makaleleri de bulunan Arapça ve İngilizce bilen Özler, evli ve iki çocuk babası.