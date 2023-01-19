Bursa Yenişehir'de Çiçeközü'nün altyapısı sil baştan

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Çiçeközü Köyü'nü ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, köyde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Önceki gün geldiği ilçede Çiçeközü Köyü'nü de ziyaret edip yatırımları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, altyapı çalışmalarının yanı sıra başka çalışmalar yapılacağını belirtti.

Muhtar Nizamettin Filiz'le köydeki çalışmalarla ilgili görüşen Başkan Aktaş, "Belediyemiz bu köyümüzde içme suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamını yeniliyor. Bu arada komşu köy Karaamca ile arasındaki bağlantı yolunun üzerindeki eskiyen köprünün yerine yenisini yapıyoruz. Çiçeközü'ne ayrıca bir semt sahasını Yenişehir Belediyemiz ile çalışarak kazandıracağız" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ise semt sahasının yapımına destek vereceklerini, bunun yanında köyde meydan düzenlemesini ilçe belediyesi olarak gerçekleştireceklerini kaydetti.

Köy Muhtarı Nizamettin Filiz ise, "Bu çalışmaların hepsi birbirinden önemli çalışmalar. Öncelikle köyümüzün içme suyu ve kanalizasyon hatları yenileniyor. Bunun gibi süren çalışmalardan bir tanesi de komşu köy Karaamca ile köyümüzün arasındaki köprü çalışması. Eski köprü kullanıma uygun değildi. Büyükşehir Belediyemiz alt yapı çalışmalarının yanında bu köprünün yapımını da gerçekleştiriyor. Önümüzdeki asfalt döneminde Karaamca ile aramızdaki 3,5 kilometrelik bağlantı yolu da asfaltlanacak. Halen devam etmekte olan çalışmalarla sonradan yapılması planlanan çalışmalar köyümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.