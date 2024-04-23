 “Çocuklarımız milli bayramların değerini kavramalı”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında konuşan Başkan Hürriyet, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, milli iradenin, hürriyetin ve istiklalin bizlere emanet olduğunu unutmayalım. Bu değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak, hepimizin sorumluluğu” dedi KOCAELİ (İGFA) - Her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukların coşkuyla kutlayacağı güzel bir bayram geçirmesini isteyen İzmit Belediyesi dolu dolu programla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu kente yaşattı. İzmit Belediyesi kortej yürüyüşünün ardından Belsa Meydanında birbirinden renkli etkinliklere imza attı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikler büyük bir coşkuyla yaşandı.

İzmit Belediyesi önünde gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet şu ifadeleri kullandı; “Yine bir milli bayramımızı sizlerle birlikte coşku dolu yaşıyoruz. Dünya üzerinde çocuklara armağan edilen tek bayramdır 23 Nisan. Bu 23 Nisan’lar öncelikle çocuklarımızın bayramı. Onlar geleceğimizin teminatı. O yüzden 3 gün boyunca çocuklarımız bayramı kutlasın. Milli bayramımızın Türkiye’nin çağdaş bir ülke olması açısından ne kadar önemli olduğunu çocuklarımızın kavramasını istiyoruz.

“ÖZGÜRLÜĞÜN KIYMETİNİ BİLEREK YÜRÜYORUZ”

Millet iradesinin saraylardan alınarak millete iade edildiği, TBMM’nin kurulduğu bu muhteşem bayramlar bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edildi. Bu özel gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletimize geçişinin yıldönümü. Bizler, bu büyük liderimizin açtığı yolda, egemenliğin ve özgürlüğün kıymetini bilerek yürüyoruz.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Bugün, tüm kalbimizle, bağımsızlığımızı ve demokrasimizi kutlarken, bir yandan da evlatlarımız sayesinde geleceğe dair umutlarımızı tazeliyoruz. Bugün kortej öncesi Çocuk Meclisimizi ağırladık. 23 Nisan Özel Oturumu gerçekleştirdik. Çocuklarımız geleceğe ve bu kente dair hayallerini paylaştılar. Önergelerini oy birliğiyle kabul ettiler. Bizler bu önergeler başımızın üstüne dedik. Milletin bize verdiği bu emanet görevlerimiz boyunca çocuklarımız için çalışacağız.

“EGEMENLİK VERİLMEZ, ALINIR”

Projelerimizde çocuklarımızı önceleyeceğiz. Çocuklarımızın hakları ve gelişimleri bizim sosyal belediyecilik anlayışımızın olmazsa olmazlarıdır. Atatürk’ün "Egemenlik verilmez, alınır" sözü de, bizlere, özgürlük ve bağımsızlık uğruna verilen mücadelelerin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini hatırlatıyor. Bu topraklar için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, onların fedakarlıkları sayesinde bu günleri yaşayabildiğimizi bir kez daha idrak ediyoruz.

“DEĞERLERİMİZİ KORUMALIYIZ”

Bu vesileyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, milli iradenin, hürriyetin ve istiklalin bizlere emanet olduğunu unutmayalım. Bu değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Hepinizin bayramını kutluyor, bu anlamlı günde yüreklerimizin bir kez daha Atatürk’le, Cumhuriyet’le parlak yarınlarımızla dolmasını diliyorum.”