Bursa'nın yeşiline estetik dokunuş

Bursa’nın yeşil kimliğini yeniden kazanması için dönem sonuna kadar 3 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefi koyan Büyükşehir Belediyesi, mevcut yeşil alanları da peyzaj uygulamalarıyla daha estetik hale getiriyor.BURSA (İGFA) - Bursa’yı yeniden yeşille anılır hale getirmek amacıyla eski stadyum alanına yapılan Millet Bahçesi, Vakıf Bera Kent Parkı, Bağlaraltı Parkı, Gökdere Millet Bahçesi, Göçmen konutları Parkı gibi projelerle kente nefes aldıran Büyükşehir Belediyesi, ‘Yeşil Bursa’ hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Dönem başındaki 1,5 milyon metrekarelik yeni yeşil alan hedefini 3 milyon metrekareye çıkaran Büyükşehir Belediyesi, yeni parkların yanı sıra mevcut yeşil alanları da peyzaj çalışmalarıyla yeniden düzenliyor.

Yeşil alan, park ve bahçelerin bakım ve temizlik hizmetlerini 2021 yılından itibaren Tarım Peyzaj A.Ş. sürdürürken, bu kapsamda 145 araç ve 895 personelle toplam 8,3 milyon metrekarelik yeşil alanın bakımı yapılıyor.

Yeşil alanların ilaçlanması, çalı ve ağaç budaması, havuzların bakımı ve temizliği, yeşil alanların uygun periyodik aralıklarla biçimi gibi bakım uygulamaları düzenli olarak yapılıyor.

Terminal Kavşağı iklime uygun 216 bin çalı, 1600 yetişkin ağaç ile Kestel Kavşağı ise 43 bin adet çalı, 67 adet ağaç ile yeşillendirildi. Hem orta refüjler hem de luplar bu vesileyle çok daha modern görünüme kavuşturulurken, toplamda 55 bin metrekarelik alana otomatik sulama sistemi yapıldı.

DİKEY BAHÇELER DİKKAT ÇEKİYOR

Bu arada yeni tasarım uygulamalarıyla dikkat çeken Tarım Peyzaj A.Ş. Altıparmak Meydanı ve Acemler Kavşağı’nda hayata geçirdiği dikey bahçe çalışmalarıyla da yeşille estetiği bir araya getirdi. Altıparmak Meydanı’nda 278 metrekare, Acemler Kavşağı’nda da 510 metrekare dikey alan, adeta yeşil bir bahçeye dönüştü.