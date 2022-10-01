Bilecik Valisi yaya geçidini kırmızıya boyadı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve Atatürk İlkokulu öğrencileriyle birlikte Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu uygulaması kapsamında, Atatürk İlköğretim Okulu önünde düzenlenen etkinliğe katılarak yaya geçitini kırmızıya boyandı.BİLECİK (İGFA) - İç İşleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen programda katılımcılar ellerinde Türk Bayraklarıyla yaya önceliğine dikkat çekti.

Trafikte yaya önceliği için kırmızı çizgilerini çektiklerini belirten Vali Kızılkaya; “Bugün ellerimizde Ay Yıldızlı bayraklarla birlikte yaya geçitlerini minik öğrencilerimizle birlikte boyayarak minik kalplere hem farkındalık hem de vatan sevgisini aşıladık. Okulumuzun önündeki ve şehirlerimizdeki yaya geçitleri önünde bir farkındalık çalışması yürütüyoruz. Buradan bütün sürücülerimize, hemşehrilerimize şunu ifade etmek istiyorum ki yaya geçitlerinde önceliğin yayalar olduğunun farkında olalım ve buna göre trafik kurallarına uyalım.” Diyerek bütün sürücülere kazasız ve güvenli sürüşler diledi.