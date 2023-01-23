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Başkan Ünal: Bizler işçi kardeşlerimiz için varız

Yerel 23.01.2023, 09:57
Başkan Ünal: Bizler işçi kardeşlerimiz için varız

İşçi Haklarını Koruma, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Sultan Ünal, dernek merkezinde önemli açıklamalarda bulundu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - İşçi Haklarını Koruma, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Sultan Ünal, hiçbir işçinin sahipsiz olmadığını hatırlatarak, "Biz derneği işçi kardeşlerimizin mağduriyeti olduğunda, mobinge maruz kaldığında, dar gününde sığınacak bir kapısı olsun diye kurduk ve derneğimizin kapısı bütün işçi kardeşlerimize açıktır” dedi.

Son zamanlarda ülke genelinde  işverenler tarafından işçiler üzerinde baskılar kurularak mobing uygulandığına işten çıkarmalara yönelik farklı bahaneler üretildiğine ve asgari ücret yükselmelerinin de bunun etkisi olduğuna dikkat çeken İşçi Haklarını Koruma, Sosyal Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Sultan Ünal şu ifadeleri kullandı:

“İşçi Haklarını Koruma, Sosyal Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği 2022 Şubat'ta dernek kurulmuş amacı işçilerin zorda, darda, mobing uyguladığı alanda ya da iş hakkı feshedilmesi durumunda işçilerin manevi olarak yanında olabilmek ve ücretsiz hukuki danışmanlık verebilmek ve arabuluculuk görevli üstlenmek, bu şekilde çözemiyorsak dava açıp haklarını iş yerinden alabilmek için  kurulmuştur. Bir işçi kardeşim, işten çıkarıldığı zaman bir geliri olmuyor,  sorumlulukları var.  İşten çıkınca haklarını alamadığında, maddi durumundan dolayı hukuki yollara maddiyattan dolayı başvuramıyor. Çünkü maddi durumlarının zor olduğunu ondan dolayı eğer bir işsizlik maaşı veya başka bir yerden yan gelir elde edebiliyor ise  o üç beş kuruş kazandığında ise önceliği evinin kirası, elektriği,  suyu gibi temel ihtiyaçlara yöneliyor ve haklarını hukuki yoldan aramak biraz lüks kaçıyor. Tam bu noktada biz Dernek olarak devreye giriyoruz. Amacımızda işçi kardeşlerimizin mağduriyetine göz yummamaktır. Hakkını sonuna kadar savunmaktır.”

“İŞÇİNİN EMEĞİNDEN BAŞKA SERMAYESİ YOKTUR ONU DA HİÇ KİMSEYE YEDİRMEYİZ”

"İşçi emeği kutsaldır ve işçinin emeğinden başka sermayesi yoktur" diyen Başkan Ünal, “İşçinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler vardır. İşçinin kutsal olan emeğinin çiğnenmesi ve yok sayılması ne hukuk tarafından ne dinimiz tarafından ne de insanlık tarafından kabul edilebilir bir durum değildir. işten çıkan bir işçi hem işini hem de gelir kaynağını kayıp ettiği için Hukuki yollardan haklarını arayamıyor.  Çünkü ekonomik olarak buna müsait değil. Dolayısıyla bu haklarını aramamak lüksü doğuyor. Bizde Dernek olarak burada devreye giriyoruz ve bu işe dur demeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“HİÇBİR İŞVERENE KARŞI DEĞİLİZ VE SAVAŞ AÇMIŞ DEĞİLİZ”

"Aslında işçilerin mağduriyet yaşamaması için biz bu derneği kurduk onların mağdur oldukları zor zamanlarında onların çalabileceği bir kapısı olsun diye bu derneği faaliyete geçirdik" diyen Genel Başkan Ünal şunları söyledi:

“Ama ne yazık ki işçiler başı sıkışmadan zorda dağda kalmadan gelip üye olmuyorlar ne zaman ki başları sıkıştı, ne zaman yardıma ihtiyaçları oluyor o zaman kapımızı çalıyorlar. Fikirlerimiz fikir danışmanlığa ihtiyacı oldu. Ne zaman ki zordalar yada zorda kaldılar, kapının önüne koydular o zaman bizim kapımızı gelip çalıyorlar. Halbuki biz, şunu aşılamaya ve empoze etmeye çalışıyoruz. Birlik olalım ki ihtiyaç olduğunda da açıp kapıyı girebileceğiniz bir yeriniz olsun istiyoruz. Maalesef işçilerin işini kaybetmek korkusu dolayısıyla ne bir derneğe, ne bir sendikaya dahil olamıyorlar. Bu sıkıntı sadece bizde değil; bu sıkıntı, ülke genelinde var.  Unutulmamalı ki, rızkı veren Allah tır. Biz bu bağlamda üye sayısında istediğimiz üye sayısına ne yazık ki işçilerin işten çıkarılır korkusu nedeni ile ulaşamadık.”

“HER İLDE TEMSİLCİLİKLERİMİZ OLACAK”

Her geçen gün büyüdüklerini bunu ise işçi kardeşlerine borçlu olduklarının altını çizen Başkan Ünal, “Biz işçi kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduk. Onlarda bu süreçte bizle güvendiler. Yanlarında olduğumuzu fark edince bize ilgileri arttı. Bu nedenle de bizde çalışmalarımızı hızlandırdık. Ülke genelinde birkaç il haricinde temsilciliklerimizi belirledik. En kısa zamanda faaliyetlere başlayacaklar. Biz işçinin yanında olmaya devam ettikçe de büyüdüğümüz var olduğumuz fark edecektir” ifadelerini kullandı.

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