Başkan Savran karne heyecanına ortak oldu

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve Nevşehir Valisi Ali Fidan öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA) - Nevşehir’de 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk dönemi karnelerin dağıtılmasıyla sona ererken, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sultan Alparslan İlk-Ortaokulu’nda karne dağıtım törenine katıldı.

Öğrencilerin karne sevincine ortak olan ve yoğun bir dönemi geride bırakan öğrencilere ‘iyi tatiller’ dileyen Belediye Başkanı Savran, protokol üyeleri ile birlikte öğrencilere hediye dağıttı.

Bu arada 2023-2024 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi nedeniyle bir mesaj da yayımlayan Başkan Savran, “Sevgili öğrenciler, yorucu bir dönem geçiren, dageleceğimizin umudu, ülkemizin istikbali olan sizler bugün, birinci dönem çalışmalarınızın karşılığı olan karnelerinizi alıyorsunuz. Bir dönem boyunca gösterdiğiniz gayret dolayısıyla sizleri kutluyorum. Yarıyıl tatili dinlenme ve eğlenme zamanı olmakla birlikte derslerinizdeki eksikliklerinizi tamamlamak için iyi bir fırsattır. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum. Değerli öğretmenlerimiz; sizler de çocuk ve gençlerimizin eğitimine, aklına, kalbine, ruhuna biçim vermek üzere bıkmadan usanmadan çalıştınız. Yine büyük bir fedakârlık örneği vererek onları ülkemizin geleceğini belirleyecek bireyler olarak yetiştirmenin gayreti içinde oldunuz. Çocuklarımıza, soran, sorgulayan, araştıran, medeni cesaretleri yüksek, bakış açıları geniş, bireysel farklılıklarının bilincinde, barışçı, hoşgörülü, vicdanlı bireyler olması hususunda büyük emekler verdiniz. Tüm emekleriniz için sevgi saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizi yarınlara taşıyacak olan öğrencilerimizi ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, mutlu ve huzurlu bir yarıyıl tatili geçirmelerini diliyorum.” dedi.