Son Dakika

Türkiye’nin en büyük su altı fotoğraf sergisi Balıkesir'de

YAŞAM 03.12.2022, 15:30
Türkiye’nin en büyük su altı fotoğraf sergisi Balıkesir'de

Ayvalık’ın eşsiz su altı güzellikleri ve kırmızı mercanlarından oluşan Türkiye’nin en büyük su altı fotoğraf sergisi; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu iş birliğinde Avlu Kongre Merkezi’nde açıldı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu iş birliğinde; 29-30 Ekim günlerinde, Ayvalık İlçesi’ndeki sualtı bio çeşitliliği ile kırmızı mercanlarını tanıtmak ve belgelemek amacıyla gerçekleştirilen su altı görüntüleme etkinliğinde çekilen 50 fotoğrafın sergilendiği Türkiye’nin en büyük su altı fotoğraf sergisi, Avlu Kongre Merkezi’nde açıldı. Türkiye’nin önde gelen su altı fotoğraf ve video sanatçıları tarafından çekilen görüntüler, kitap ve tanıtım filmlerine dönüştürülerek Balıkesir’in su altı zenginliği tüm dünyaya tanıtılacak. 

SU ALTI ZENGİNLİĞİ TANITILACAK

Dünyada sadece bir eşi İtalya'nın Portofino kentinde bulunan ve keşfedilmeyi bekleyen kırmızı mercanların birbirinden güzel fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışında konuşan Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Dilek Türker, Ayvalık’ta kırmızı mercanların varlığını 2014 yılında keşfettiklerini ifade etti. Doç. Dr. Türker; kırmızı mercanların korunması, varlığını sürdürebilmesi ve dalış turizminin geliştirilmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok paydaşla iş birliği halinde çalışmalar yapıldığını kaydetti. 

BOOT DÜSSELDORF’TA DA SERGİLENECEK

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Oğuz Aydın ise Balıkesir’de, federasyona bağlı 11 spor branşından 10’ununu gerçekleştirebildiklerini belirtti. Şehirde 2023 yılında dalış turizmi potansiyelini artırarak spor turizmini de harekete geçirmeyi hedeflediklerini söyleyen Aydın, 2024 yılında “Zıpkınla Balık Avı Avrupa ve Afrika Şampiyonası”nı Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle Balıkesir’de Avşa Adası’nda gerçekleştireceklerinin müjdesini verdi. Aydın, şampiyona kapsamında 30’a yakın ülkeden sporcuları Balıkesir’de ağırlayacaklarını söyledi. Sergide yer alan fotoğrafların 21-29 Ocak’ta gerçekleştirilecek Avrupa’nın en büyük dalış turizm fuarı olan BootDüsseldorf’ta da sergileneceğini belirten Aydın, su altı sporlarına verdiği destekler nedeniyle Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür etti. 

‘SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMALIYIZ’

Güzel bir işe imza attıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Bu işin sürdürülebilirliğini sağlamamız lazım. Balıkesir’in 290 kilometre sahili var; bunun yaklaşık 175 kilometresi Marmara tarafında, 115 kilometresi de Ege tarafında. 52 adamız var ve 6’sında insan yaşıyor. Bu coğrafya, Türkiye’nin en güzel yeri. Tüm işlerin planlı ve danışılarak yapılması gereken bir coğrafya. Marmara’yı etkisi altına alan müsilaj bu bölgenin dikkatli bir şekilde korunması gerektiğini hepimize gösterdi. Kısa bir süre içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın, belediyelerimizin ve bölgedeki işletmelerin aldığı tedbirlerle bugün artık müsilajı konuşmuyoruz. Önümüzdeki yıllarda da tedbiri elden bırakmayarak konuşmayacağız inşallah.” dedi.

‘TURİZMİ 12 AYA YAYMAK İSTİYORUZ’

Kırmızı mercanların korunmasına yönelik yaptıkları çalışmaları aktaran Başkan Yücel Yılmaz, 29 Ekim’de gerçekleştirilen su altı görüntüleme etkinliği neticesinde çok güzel fotoğrafların ortaya çıktığını belirterek “Bu tür fotoğrafların sayısının giderek artmasını istiyoruz. Bu fotoğraflar vasıtasıyla dalış meraklılarının bu bölgeyi keşfetmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu işin ekonomisi ve sürdürülebilirliği çok önemli. Şehrimizi, 45 günlük bir tatil bölgesi olmaktan çıkarıp farklı etkinlikler ve yarışmalarla turizmi 12 aya yaymak istiyoruz.” açıklamasında bulundu. 

‘DENİZİMİZİ SEVİYORUZ’

Son dönemdeki yatırımlar sayesinde Balıkesir’in ulaşılabilirliğinin çok üst düzeye çıktığını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz “Denizimizi seviyoruz, Balıkesir’imizin ekonomisini güçlendirmek istiyoruz. Turizm gelirlerimizin artmasını istiyoruz. Bunu Erdek’te de, Gömeç’te de, Burhaniye’de de, Edremit’te de, Ayvalık’ta da artırmak istiyoruz. Bu tür çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu. Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar, sergiyi gezdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Bodrumspor 15 25
5. Keçiörengücü 14 25
6. Boluspor 14 25
7. Samsunspor 14 24
8. Manisa FK 14 23
9. Bandırmaspor 15 22
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4