Türkiye’nin en büyük su altı fotoğraf sergisi Balıkesir'de

Ayvalık’ın eşsiz su altı güzellikleri ve kırmızı mercanlarından oluşan Türkiye’nin en büyük su altı fotoğraf sergisi; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu iş birliğinde Avlu Kongre Merkezi’nde açıldı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu iş birliğinde; 29-30 Ekim günlerinde, Ayvalık İlçesi’ndeki sualtı bio çeşitliliği ile kırmızı mercanlarını tanıtmak ve belgelemek amacıyla gerçekleştirilen su altı görüntüleme etkinliğinde çekilen 50 fotoğrafın sergilendiği Türkiye’nin en büyük su altı fotoğraf sergisi, Avlu Kongre Merkezi’nde açıldı. Türkiye’nin önde gelen su altı fotoğraf ve video sanatçıları tarafından çekilen görüntüler, kitap ve tanıtım filmlerine dönüştürülerek Balıkesir’in su altı zenginliği tüm dünyaya tanıtılacak.

SU ALTI ZENGİNLİĞİ TANITILACAK

Dünyada sadece bir eşi İtalya'nın Portofino kentinde bulunan ve keşfedilmeyi bekleyen kırmızı mercanların birbirinden güzel fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışında konuşan Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Dilek Türker, Ayvalık’ta kırmızı mercanların varlığını 2014 yılında keşfettiklerini ifade etti. Doç. Dr. Türker; kırmızı mercanların korunması, varlığını sürdürebilmesi ve dalış turizminin geliştirilmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok paydaşla iş birliği halinde çalışmalar yapıldığını kaydetti.

BOOT DÜSSELDORF’TA DA SERGİLENECEK

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Oğuz Aydın ise Balıkesir’de, federasyona bağlı 11 spor branşından 10’ununu gerçekleştirebildiklerini belirtti. Şehirde 2023 yılında dalış turizmi potansiyelini artırarak spor turizmini de harekete geçirmeyi hedeflediklerini söyleyen Aydın, 2024 yılında “Zıpkınla Balık Avı Avrupa ve Afrika Şampiyonası”nı Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle Balıkesir’de Avşa Adası’nda gerçekleştireceklerinin müjdesini verdi. Aydın, şampiyona kapsamında 30’a yakın ülkeden sporcuları Balıkesir’de ağırlayacaklarını söyledi. Sergide yer alan fotoğrafların 21-29 Ocak’ta gerçekleştirilecek Avrupa’nın en büyük dalış turizm fuarı olan BootDüsseldorf’ta da sergileneceğini belirten Aydın, su altı sporlarına verdiği destekler nedeniyle Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür etti.

‘SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMALIYIZ’

Güzel bir işe imza attıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Bu işin sürdürülebilirliğini sağlamamız lazım. Balıkesir’in 290 kilometre sahili var; bunun yaklaşık 175 kilometresi Marmara tarafında, 115 kilometresi de Ege tarafında. 52 adamız var ve 6’sında insan yaşıyor. Bu coğrafya, Türkiye’nin en güzel yeri. Tüm işlerin planlı ve danışılarak yapılması gereken bir coğrafya. Marmara’yı etkisi altına alan müsilaj bu bölgenin dikkatli bir şekilde korunması gerektiğini hepimize gösterdi. Kısa bir süre içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın, belediyelerimizin ve bölgedeki işletmelerin aldığı tedbirlerle bugün artık müsilajı konuşmuyoruz. Önümüzdeki yıllarda da tedbiri elden bırakmayarak konuşmayacağız inşallah.” dedi.

‘TURİZMİ 12 AYA YAYMAK İSTİYORUZ’

Kırmızı mercanların korunmasına yönelik yaptıkları çalışmaları aktaran Başkan Yücel Yılmaz, 29 Ekim’de gerçekleştirilen su altı görüntüleme etkinliği neticesinde çok güzel fotoğrafların ortaya çıktığını belirterek “Bu tür fotoğrafların sayısının giderek artmasını istiyoruz. Bu fotoğraflar vasıtasıyla dalış meraklılarının bu bölgeyi keşfetmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu işin ekonomisi ve sürdürülebilirliği çok önemli. Şehrimizi, 45 günlük bir tatil bölgesi olmaktan çıkarıp farklı etkinlikler ve yarışmalarla turizmi 12 aya yaymak istiyoruz.” açıklamasında bulundu.

‘DENİZİMİZİ SEVİYORUZ’

Son dönemdeki yatırımlar sayesinde Balıkesir’in ulaşılabilirliğinin çok üst düzeye çıktığını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz “Denizimizi seviyoruz, Balıkesir’imizin ekonomisini güçlendirmek istiyoruz. Turizm gelirlerimizin artmasını istiyoruz. Bunu Erdek’te de, Gömeç’te de, Burhaniye’de de, Edremit’te de, Ayvalık’ta da artırmak istiyoruz. Bu tür çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu. Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar, sergiyi gezdi.