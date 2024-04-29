Türk Kadınlar Konseyi'nden Manisa Büyükşehir'e ziyaret

Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi Onursal Başkanı Mübeccel Kafkaslı, Şube Başkanı Melahat Uz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi Onursal Başkanı Mübeccel Kafkaslı, Şube Başkanı Melahat Uz ve Yönetim Kurulu Üyelerini konuk etti.

Türk Kadınlar Konseyi heyeti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Manisalıların çok büyük desteğiyle Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mimar Ferdi Zeyrek'i tebrik etti.

Onursal Başkan Mübeccel Kafkaslı, şube yönetimini tek tek tanıtarak çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti paylaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de, ortak akıl vurgusu yaptı.

Başkan Zeyrek, “Manisa’mıza katkı sağlayacak tüm hizmetlerde omuz omuza olacağız. Her türlü çalışmada yine bu kentin içerisinde fikir sahibi, bilgi sahibi vatandaşlarımızla görüş alışverişinde bulunacağız. Sizlerin de görüşlerini önemseyerek, ortak akılda kentimize güzel hizmetler kazandıracağız” dedi.