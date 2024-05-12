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Bursa dağ yöresinde geleceğin futbolcuları yetişiyor

Bursa Orhaneli-Keles-Büyükorhan-Harmancık ve Osmangazi'ye Bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DAĞDER) ile Han Sport Verein - İnanç Spor Kulübü arasında imzalanan protokol kapsamında futbolcu seçmelerinin birinci aşaması büyük katılımla gerçekleştirildi

SPOR 12.05.2024, 10:05
Bursa dağ yöresinde geleceğin futbolcuları yetişiyor

Bursa Orhaneli-Keles-Büyükorhan-Harmancık ve Osmangazi'ye Bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DAĞDER) ile Han Sport Verein - İnanç Spor Kulübü arasında imzalanan protokol kapsamında futbolcu seçmelerinin birinci aşaması büyük katılımla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Dağ yöresinin farklı mahallelerinden 5-17 yaş gruplarında çok sayıda futbolcunun mücadele ettiği seçmelerde adaylar teknik heyet tarafından büyük bir dikkatle değerlendirildi.

Seçmelerde ısınma hareketlerinin ardından geleceğin yıldız adayları devreli olmak üzere çift kale maç yaptılar. Maç sırasında kendilerini göstermek için kıyasıya yarıştılar. Seçmelere katılan çocukların ve gençlerin aileleri de bu heyecana tribünde ortak oldular.

Antrenörler tarafından seçilen sporculara özel antrenmanlar ve özel eğitimlerle yeteneklerinin geliştirilmesinin yanı sıra her türlü pedagojik ve psikolojik destek kulüp tarafından verilecek.

“DAĞ YÖRESİNDEN GELECEĞİN YILDIZLARINI YETİŞTİRECEĞİZ”

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan DAĞDER Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Aydoğdu; Han Sport Verein ile yaptıkları işbirliğiyle Dağ yöresinden genç yetenekleri keşfederek onların iyi birer futbolcu olmalarını hedeflediklerini vurgulayarak; “Her çocuk iyi bir futbolcu olma hayali kurar. Küçük yaşlarında futbolcu ağabeylerini izleyerek kendilerinin de futbolcu olmalarını istemektedir. Biz bir nevi çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek için, onların iyi bir futbolcu olmalarını sağlamak için Almanya’da edindiği bilgi birikimi ve deneyimini Türk gençliğiyle buluşturmak amacıyla Sayın Hayan Demirci öncülüğünde kurulan Han Sport Verein kulübüyle işbirliği protokolü imzaladık. Projeye inanıyoruz. Çünkü proje, iyi birer futbolcu yetiştirmenin yanı sıra aynı zamanda örnek bir insan yetiştirme amacı taşıyor. Hepimizin ortak paydası da bu olsa gerek. İnşallah hem geleceğin yıldızlarını yetiştireceğiz, hem de gençlerimizin iyi bir insan olarak yaşadığı topluma değer katmalarını sağlayacağız.”dedi.

“SADECE FUTBOLCU DEĞİL İYİ BİRER İNSAN YETİŞTİRİYORUZ”

Han Sport Verein Kulübü Başkanı İlhan Aksu ise, sporcularının hayatını çevreleyen tüm faktörleri göz önünde bulundurduklarına dikkat çekerek, sadece sahadaki değil saha dışındaki gelişimiyle de ilgilenerek, psikolojik destek verdiklerini söyledi. Başkan Aksu, iyi futbolcu olmasının yanında iyi bir birey iyi bir vatandaş olarak hayata hazırladıklarını belirtti.

Kulüpte çok başarılı gençler olduğunu belirten Han Sport Verein Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif Direktörü Hayan Demirci de; futbolcuya bakış açılarını ve yetiştirme konusundaki hassasiyetlerini anlattı.

DAĞDER ve Han Sport Verein - İnanç Spor Kulübü koordinasyonunla Niş Halısahası’nda gerçekleştirilen futbolcu seçmelerinin önümüzdeki haftalarda da geniş bir katılımla devam edeceği, seçmelere katılacak sporcuların bağlı oldukları köy dernek başkanları aracılığıyla Han Sport Verein Kulübü veya DAĞDER üzerinden başvurularını yapabileceği kaydedildi.

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