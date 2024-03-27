Süper Loto’da 6 bilen talihli ikramiyeyi kazandı

Süper Loto bir kişiye, 29 milyon 652 bin 643 TL’lik ikramiye kazandırdıİSTANBUL (İGFA) - Süper Loto’da 6 bilen bir talihli büyük ikramiyeyi kazandı. 26 Mart Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde, Milli Piyango Online üzerinden oynayarak 6 bilen bir kişi 29 milyon 652 bin 643 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiye; 13, 18, 22, 27, 45, 48 sayılarına isabet etti.

Çekilişin sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/sonuclar adresinden de ulaşılabiliyor.