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Tombul ve Aktaş’tan Başkan Zeyrek’e ziyaret
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’ı makamında ağırladı
GÜNDEM 23.04.2024, 17:57
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’ı makamında ağırladı.MANİSA (İGFA) - Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e tebrik ziyareti gerçekleştirdi. 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde vatandaşların büyük desteğiyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mimar Ferdi Zeyrek’e hayırlı olsun dileklerini ileten Tombul ve Aktaş, çiçek takdiminde bulundular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Zeyrek, konuklarına teşekkür etti.
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