Simav Çayı için düğmeye basıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve DSİ’den söz alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Simav Çayı için düğmeye bastı. Kirleten unsurlar tespit edilip, suyun dip temizliği yapılacak ve bir, bir buçuk yıl içinde de yeniden balık tutulacak.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ile birlikte Kepsut’tan geçen Simav Çayı’nda incelemelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi de Simav Çayı’nın temizlenmesi konusunda bastırıp kendisinden söz alan Başkan Yılmaz, çayı kirleten ne kadar unsur varsa gereğini yapacaklarını söyledi.

Kepsut Hotaşlar Köprüsü'nün üstünde açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Simav Çayı’nı; Devlet Su İşleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tamamen gözetim altına aldı. Simav Çayı Marmara’ya aktığı için müsilajın da bir sebebi olabilir düşüncesiyle baştan sona proje altına alındı. Kirleten ne varsa denetime alınacak. İç ve dip temizliği DSİ tarafından yapılacak ve bizim tarafımızdan da sürekli kontrolü ve bakımı yapılacak. Yani umut ediyorum; bir sene, bir buçuk sene içerisinde suyumuz balık tutulan eski günlerine kavuşacak” dedi.