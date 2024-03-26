Sakarya’da huzur dolu Ramazan akşamları

Sakarya’da Ramazan akşamlarının tadı, Büyükşehir buluşmalarıyla güzelleşiyor. Atatürk Bulvarı’nda açılan geleneksel sokakta hafta sonu, her kesime hitap eden birbirinden keyifli programlarla geçti. Sakaryalı vatandaşlar çocuk atölyesi, ebru sanatı, musiki dinletisi, meddah gösterisi ve semazen gösterisi programlarıyla Ramazan’ın huzurunu hissetti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl açılan ve geleneksel hale gelen Ramazan’ın maneviyatını güçlendiren Ramazan Sokağı, bu hafta sonu da 7’ den 7’ e tüm vatandaşları ağırladı.

HAFTA SONU KEYİFLE GEÇTİ

Çocuk Atölye etkinlikleri ile programlar, Kent Orkestrası’nın muhteşem konseri ve semazen gösterisiyle devam etti. Sakaryalı binlerce vatandaş, Büyükşehirle keyif dolu bir hafta sonunu geride bıraktı.

BİRBİRİNDEN GÜZEL ETKİNLİKLER

Çocuk Atölye Etkinlikleri, Ebru Atölyesi, Musiki Dinletisi, Karagöz-Hacivat, Meddah Gösterisi, Tasavvuf Musikisi ve Semazen gösterileri çocukların ve ailelerinin yüzünde tebessüm oldu ve unutulmaz bir hatıraya dönüştü. Sokağı ziyaret eden yüzlerce çocuk, renkli etkinliklerle eğlence dolu bir hafta sonu geçirdi.

TÜM SAKARYA RAMAZAN SOKAĞI’NA

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizle kültür, sanat ve müzik dolu akşamlarda bir araya geliyoruz. Ramazan’da birbirinden güzel etkinliklerin yer aldığı Ramazan Sokağı’mıza tüm Sakarya’yı bekliyoruz” denildi.