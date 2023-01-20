Rize'de TSM dolu gece
Rize Belediyesi tarafından İsmail Kahraman Kültür Merkezinde düzenlenen Türk Sanat Müziği (TSM) konserine ilgi büyük oldu.RİZE (İGFA) - Rize'de Türk müziğinin kuşaktan kuşağa aktarılması ve günümüzde Türk Sanat Müziği'ne ilginin artmasına katkı sunulması amacıyla konser düzenlendi.
Konsere, Rize Vali Vekili Ertuğrul Arslan, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, kurum müdürleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.
Hicaz Faslı ve solo eserlerin de yer aldığı Türk Sanat Müziği konseri Cemal Zihni Erenel şefliğinde gerçekleştirildi.
Keyifli müzik ziyafetinde, Solo’da 14, Hicaz makamında ise 9 eser solistler tarafından seslendirildi.
Konser sonunda Rize Vali Vekili Ertuğrul Arslan ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin tarafından solistlere çiçek takdiminde bulundu.
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