Rize Belediyesi 'Tam Bana Göre' diyerek Ankara'ya gidiyor

Rize Belediyesi, Ankara’da 5-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan “Tam Bana Göre Festivali”nde yer alacak.RİZE (İGFA) - Ülkenin her yanından gençlerin yoğun katılımıyla Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek Tam Bana Göre Festivali, bilim adamları ile sanat ve siyaset dünyasından söyleşiler, grafiti sanatçıları, TOGG aracıyla ilgili sunumlar, THY simülasyonu ve sanal gerçeklik etkinliklerine ev sahipliği ayapacak.

Türkiye’nin en büyük gençlik festivali özelliğini taşıyan Tam Bana Göre Festivali’nde müzik dinletileri, konserler, genç sanatçıların sahneleri, tiyatro, sinema ve e-spor etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi (RİBEGEM)’in düzenlediği etkinliklerin ve şehrin kültürel öğelerinin tanıtılacağı Rize standı, 5 gün boyunca misafirlerini ağırlayacak.