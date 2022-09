Afyonkarahisar Belediyesi bu alanda önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in prestij projelerinden biri olan Rahvan At Pisti inşa çalışmaları başladı. Geleneksel spor dallarından olan rahvan at yarışçılarının buluşma noktası olacak Rahvan At Pisti’nin yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyonkarahisar Türkiye’nin birçok ilinden rahvan at yarışçılarını ağırlamaya hazırlanıyor. Buna imkân sağlayacak Rahvan At Pisti projesinde fiziki çalışmalar başladı. Geleneksel Rahvan At Yarışları Koşusu, atlı okçuluk gösterileri gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak yatırımımızın çalışmaları tüm hızı ile sürüyor. Ertuğrulgazi mahallesinde yapımına başlanan tesis 600.754,64 metrekare parsel alanına sahip. 6 bin 670 metre kapalı alanı 53304 r-n2 hipodrom pisti ve otoparkın yer aldığı tesis, ata sporlarının yapılabilmesine olanak sağlayarak yarışlar ve oklu atçılık gösterisi gibi etkinliklerin de adresi olacak.

37 adet box, 564 kişilik tribünlü, atların barınma ve bakım alanları, antrenör at çalıştırma alanı, ısınma koşu pisti, nalbanthane, personel odası, malzeme/ samanlık odası, kafeterya ve otopark gibi çeşitli alanlardan oluşan Rahvan At Pisti inşa çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.

Şehrimize katma değer katacak, atlı spor kulüplerinin ihtiyacına cevap verecek projenin yapımının şehrimize hayırlı olmasını temenni eden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek; “ Ata sporlarımızdan olan rahvan atçılığa destek olmak adına böyle bir yatırımı hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çeşitli gösteri etkinlikleri, yarışmalar gibi organizasyonların Afyonkarahisar’daki adresi olacak bu yatırımımızı talepler doğrultusunda ortaya koyduk. Kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Spor şehri Afyonkarahisar’a hayırlı uğurlu olsun” dedi.