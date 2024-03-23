Nevşehir'de ramazan coşkusu sürüyor

Nevşehir Belediyesi tarafından çocuklar için düzenlenen ramazan eğlence programı Bekdik Mahallesi’nde yapılacak.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi, ramazan ayına özel çocuklar için hazırladığı etkinliklerle iftar sonrası çocukların gönüllerince eğlenerek vakit geçirmelerini sağlıyor.

“Ramazan Çocuklarla Güzel” temasıyla çocuklar için hazırlanan programlarda, çocuk tiyatroları, dans ve Hacivat-Karagöz gösterileri yer alıyor. Programlarda ayrıca Nevşehir Belediyesi görevlileri tarafından çocuklara patlamış mısır ve pamuk şekeri ikramları yapılıyor.

Çocukların ramazan ayını coşkuyla yaşamaları için hazırlanan etkinlikler 29 Mart'a kadar devam edecek.