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Nevşehir Belediyesi'nden bin 500 sosyal konut

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi’ne ait arsalar üzerine yapılacak olan sosyal konutların 1500 aileye uygun fiyat ve uzun vadelerle satılacağını açıkladı Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr Mehmet Savran, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, yeni dönemde hayata geçireceği projeler hakkında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı Savran, Nevşehir’deki dar gelirli ve kiracıları yakından ilgilendiren Sosyal Konut Projeleri hakkında yaptığı açıklamada, “Kendilerine ait evleri olmayan, dar gelirli vatandaşlarımız için sosyal konutlar yapacağız Bu sosyal konutlarımızı ödeme imkânları kısıtlı vatandaşlarımıza uzun vadeli ve düşük maliyetli satacağız Onların kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacağız ” dedi İlk olarak proje lansman toplantısında kamuoyu ile paylaştığı projeleri için gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Savran, “Belediyemizde daha önce hiç yapılmamış, belediye tarihinde ilk defa bu yöntemi ortaya koyduk ve hali hazırda 40 dairelik bir arsamızı kat karşılığı ihaleye verdik Buradan belediyemize 11 daire ve üzerine ek gelirler gelecek Önümüzdeki birkaç ay içinde bu inşaat başlayacak  Bu evlerin bir kısmını özellikle kentsel dönüşümde kira desteği olarak kullanacağız Ayrıca bir kısmını da hem uzun vadeli hem de mümkün olduğunca düşük taksitlerle satışını gerçekleştireceğiz Böylece vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olacaklar" dedi Sosyal Konut Projesi çerçevesinde satışı yapılacak olan konutların maliyetini düşürmek için mülkiyeti Nevşehir Belediyesi’ne ait olan arsaların kullanılacağını kaydeden Savran, projeye ilk olarak 500 daire ile başlayacaklarını duyurdu Konut sayısının daha sonra bin 500’e çıkartılacağını ifade eden Savran sözlerini şöyle sürdürdü;“Belediyemize ait arsaları inceledik İlk etapta 500 daha sonra da bin 500’e kadar daire çıkarabileceğimizi gördük Bu Nevşehir'de konut rezervi için önemli bir sayı Yine TOKİ'nin Nevşehir merkezde 200 konutluk bir sosyal konut projesi var O da devam ediyor Bu konutların tamamını imkanları sınırlı olan hem kentsel dönüşüm bölgesinde yaşayan, hem de şehir genelinde kirada olan ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız

YAŞAM 24.03.2024, 10:30
Nevşehir Belediyesi'nden bin 500 sosyal konut

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi’ne ait arsalar üzerine yapılacak olan sosyal konutların 1500 aileye uygun fiyat ve uzun vadelerle satılacağını açıkladı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, yeni dönemde hayata geçireceği projeler hakkında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Savran, Nevşehir’deki dar gelirli ve kiracıları yakından ilgilendiren Sosyal Konut Projeleri hakkında yaptığı açıklamada, “Kendilerine ait evleri olmayan, dar gelirli vatandaşlarımız için sosyal konutlar yapacağız. Bu sosyal konutlarımızı ödeme imkânları kısıtlı vatandaşlarımıza uzun vadeli ve düşük maliyetli satacağız. Onların kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacağız.” dedi.

İlk olarak proje lansman toplantısında kamuoyu ile paylaştığı projeleri için gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Savran, “Belediyemizde daha önce hiç yapılmamış, belediye tarihinde ilk defa bu yöntemi ortaya koyduk ve hali hazırda 40 dairelik bir arsamızı kat karşılığı ihaleye verdik. Buradan belediyemize 11 daire ve üzerine ek gelirler gelecek. Önümüzdeki birkaç ay içinde bu inşaat başlayacak. Bu evlerin bir kısmını özellikle kentsel dönüşümde kira desteği olarak kullanacağız. Ayrıca bir kısmını da hem uzun vadeli hem de mümkün olduğunca düşük taksitlerle satışını gerçekleştireceğiz. Böylece vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olacaklar" dedi.

Sosyal Konut Projesi çerçevesinde satışı yapılacak olan konutların maliyetini düşürmek için mülkiyeti Nevşehir Belediyesi’ne ait olan arsaların kullanılacağını kaydeden Savran, projeye ilk olarak 500 daire ile başlayacaklarını duyurdu. Konut sayısının daha sonra bin 500’e çıkartılacağını ifade eden Savran sözlerini şöyle sürdürdü;“Belediyemize ait arsaları inceledik. İlk etapta 500 daha sonra da bin 500’e kadar daire çıkarabileceğimizi gördük. Bu Nevşehir'de konut rezervi için önemli bir sayı. Yine TOKİ'nin Nevşehir merkezde 200 konutluk bir sosyal konut projesi var. O da devam ediyor. Bu konutların tamamını imkanları sınırlı olan hem kentsel dönüşüm bölgesinde yaşayan, hem de şehir genelinde kirada olan ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.”

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