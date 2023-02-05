Narlıdere'de engelsiz yaşama destek

İzmir'de Narlıdere Belediyesi, Engelli Hizmet Birimi ve Engelli ve Sosyal İşler Komisyonu’nun organizasyonunda özel gereksinime ihtiyaç duyan vatandaşları Park Orman Narlıdere’de ağırladı.İZMİR (İGFA) - Engelsiz Narlıdere hedefiyle birçok yatırımı hayata geçiren Narlıdere Belediyesi, özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylerin ve ailelerinin hayatına dokunmaya devam ediyor.

Narlıdere Belediyesi son olarak, Engelli Hizmet Birimi ve Engelli ve Sosyal İşler Komisyonu’nun organizasyonu ve CHP Narlıdere İlçe Başkanlığının desteğiyle ilçede yaşayan engelsiz vatandaşları, belediyenin Park Orman Tesisleri’nde bir araya getirdi.

Özel gereksinime ihtiyaç duyan çocukların ve ailelerinin keyifli bir gün geçirdiği organizasyon eğlenceli anlara sahne oldu. Yarıyıl tatilinde bir arada zaman geçirmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar müzik eşliğinde eğlenceli bir gün geçirdi. Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay ve CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun da etkinliğe katılarak çocuklarla yakından ilgilendi.

Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay, etkinliğin düzenlenmesine emek verenlere teşekkür ederek, “Belediyemiz, özel gereksinime ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın her zaman yanında. Engelsiz vatandaşlarımızın toplumsal yaşama katılımını desteklemeye devam edeceğiz” dedi. Engelli ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Serap Sefer de engelli bireylerin karşılaştıkları sorunlara çözüm ürettiklerini ve ortak yaşama kültürünü geliştirecek çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.