Muğla Milas'ta parklara özel mesai

Muğla'da 2019 yılından bugüne Milas ilçesinde 42 yeni park kazandırılırken, 23 mevcut parkta ise revizyon çalışması yapıldı.MUĞLA (İGFA) - Yeşil alan sayısını arttırmak, çocukları ve yetişkinleri nefes alacakları ortamlarla buluşturmak için mesai harcayan Milas Belediyesi, kamusal alanların çevre düzenlemeleri konusunda da çalışmalarına devam ediyor.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yıpranan oyun gruplarının değişimi, yıpranmış masa ve bankların boyanması, çim biçme gibi rutin çalışmalarımızın yanı sıra Milas geneline yeni parklar kazandırmaya da devam ettiklerini belirterek, vatandaşlar için ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini söyledi.