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Düzce'de Hıdırellez coşkusu
Düzce Valiliği himayesinde, Düzce Belediyesi'nin katkılarıyla baharın müjdecisi olan Hıdırellez Şenliüi düzenlendi
YAŞAM 07.05.2024, 09:03
Düzce Valiliği himayesinde, Düzce Belediyesi'nin katkılarıyla baharın müjdecisi olan Hıdırellez Şenliüi düzenlendi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'deki Hıdırellez etkinliğine Düzce Valisi Selçuk Aslan, Milletvekilleri Ayse Kesir ve Ercan Öztürk, il protokolü ve çok sayida vatandaş katılım sağladı.
Vali Aslan etkinlikte yapığı konuşmada; UNESCO' nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan değeri Hidirellez'in, insanlığın maziden bugüne baharın gelişiyle yeni umutların coşkusunu yansıtan bir kutlama olduğunu ifade etti. Vali Aslan, baharın herkese bolluk ve bereket getirmesini diledi.
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