Muğla'da 'Hareketlilik Haftası' sona erdi

Avrupa Hareketlilik Haftası (AHH) Muğla’da Büyükşehir Belediyesi tarafından değişik etkinliklerle kutlandı. 16 Eylül'den bu yana süren etkinlikler, 'araçsız gün' ile sona erdiMUĞLA (İGFA) - Ulusal koordinatörlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülen Avrupa Hareketlilik Haftası (AHH), Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hafta boyunca değişik etkinliklerle kutlandı.

Bu yılki teması "Çeşitlendir ve Devam Et" olarak belirlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında; Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Biz Bir Aileyiz, Birlikte Hareket Ederiz’, ‘Sokak Bizim’, ‘Bisikletli Yaşam’, ‘Araçsız Gün’, etkinlikleri gerçekleştirildi. Yapılan aktiviteler ile sağlıklı yaşamda hareketin önemine dikkat çekildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Avrupa Hareketlik Haftası etkinleri çerçevesinde Menteşe’de sağlıklı ve güvenli spor yapma etkinliği düzenlenirken, sokak bizim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında Menteşe Kışla Parkı'nda Mor Pedal ile Bisikletli Yaşam Etkinliği düzenlendi. Etkinlikler araçsız gün etkinliği ile sona erdi.