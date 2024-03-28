Son Dakika

Mehmet Kemiksiz: “Çok kıymetli bir hazine Talas’ta”

Talas Belediyesi Ramazan etkinliklerinde sahne alan tasavvuf müziğinin önemli sesi ve TRT sanatçısı Mehmet Kemiksiz, Talas’ın ‘Tıpkıbasım Mushaflar ve Kur’an-ı Kerim Sergisi’ne hayran kaldı Kemiksiz, “Çok kıymetli bir hazine Talas’ta” dedi

YAŞAM 28.03.2024, 13:47
Mehmet Kemiksiz: “Çok kıymetli bir hazine Talas’ta”

Talas Belediyesi Ramazan etkinliklerinde sahne alan tasavvuf müziğinin önemli sesi ve TRT sanatçısı Mehmet Kemiksiz, Talas’ın ‘Tıpkıbasım Mushaflar ve Kur’an-ı Kerim Sergisi’ne hayran kaldı. Kemiksiz, “Çok kıymetli bir hazine Talas’ta” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 27 Nisan 2022 tarihinde Kadir Gecesi gününde ilçeye kazandırılan ‘Tıpkıbasım Mushaflar ve Kur’an-ı Kerim Sergisi’nin son ziyaretçisi ünlü sanatçı Mehmet Kemiksiz oldu.

Sanatçı Mehmet Kemiksiz, Tablakaya Mahallesi’ndeki Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi’nde yer alan sergiyi gezdi.

Hz. Osman'ın okurken şehit edildiği mushafın tıpkıbasımı başta olmak üzere Şeyh Hamdullah Efendi’nin II. Bayezid dönemine ait 1499’da istinsah ettiği eserin de bulunduğu sergiyi inceleyen Mehmet Kemiksiz ziyaretin sonunda görüşlerini paylaştı.

“TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU”

Mehmet Kemiksiz, “Hz. Osman mushafını görünce okumuş olduğum İslam tarihi gözümün önünden geçti. Tüylerim diken diken oldu. Hulefa-i Raşidin dönemini bize ayna tutan eser ve aynı zamanda bize bir emanet. Diğer sergilenen eserler için de çok büyük bir emek, titizlik ve bir idareci için ince ruhluluğun zirvesi olarak tarif ediyorum. Buraya bu bölüm yokken 3 yıl önce ziyaret etmiştim. Başkanım buradaki hayallerini o zaman anlatmıştı. Burada bu mushaflar olduğu sürece kimse ilişemez. Nezih bir ortamda tarihin, kültürün derinliklerinden ta 7. yüzyıldan bahsediyoruz. Bu bir köprüdür. Bu köprüyü kuranlardan Allah razı olsun. Gelecek nesil inşallah bunun kadrini kıymetini bilir. Çok kıymetli bir hazine olmuş burada.” dedi.

“MUSTAFA BAŞKAN GÖNÜLLERİ DOYURMUŞ”

Kemiksiz, belediyelerin sadece su, yol, kanalizasyon gibi hizmetler üretmenin yanında diğer hizmetler de yapması gerektiğini belirterek, “Bunlar belediyelerin işi ama bir de gönül doyurma kısmı ile alakalı yapması gereken iş var. Mustafa Yalçın başkanımız bunu çok iyi yapmış, tebrik ediyorum. Yeni dönemde de üstün başarılar diliyorum.” diye konuştu.

“Yaman Dede ile bir tanışıklığım var.” diyen Kemiksiz şunları söyledi:  “20 senedir Yaman Dede okurum, bestelerim. 14 eserim var. Burasının aynı zamanda Yaman Dede Kültür Evi olması, yakın tarihimizin bir Mevlana aşığı olması ve bunun Talas’ta Kayseri’de olması başka bir önem arz ediyor. Bunun ikisinin birden yükseltilmesi bambaşka bir güzellik haline gelmiş.”

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13