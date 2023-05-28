Kütahya'nın yöresel lezzeti 'Sıkıcık Çorbası' tanıtıldı

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya Belediyesi, vatandaşlara Kütahya’mızın yöresel lezzetlerinden birisi olan Sıkıcık Çorbası ikramında bulundu.KÜTAHYA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası, etkinlikleri Kütahya Belediyesi'nin ev sahipliğinde belediye önünde Sıkıcık Çorbası ikramı ve sonrasında ‘Yerel Ürünler ve Sürdürülebilirlik Ekseninde’ söyleşisi ile devam etti.

Kütahya’nın yöresel lezzetleri arasındaki yerini alan Sıkıcık Çorbası ikramı programında konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya için hayırlı ve önemli bir iş için bir arada olunduğunu ifade etti.

“Bir şehri şehir yapan hemşehrilerinin ona aidiyetidir" diyen Başkan Işık, " Eğer ben bu şehrin bir vatandaşıyım, Kütahyalıyım, Kütahya’mın şu değerine sahip çıkıyorum derseniz, o şehir markalaşmaya başlamıştır. Şükürler olsun siz değerli hemşehrilerimizin katkı ve destekleriyle her geçen gün bu markalaşma yönündeki faaliyetlerimiz devam ediyor. Şehrimizdeki birçok mümtaz şahsiyetin değişik alanlarda bu şehrin bir ferdi olarak, bir hemşehrimiz olarak şehrine sahip çıkmasından ziyadesi ile mutluyum. Ama daha çok sahip çıkmamız lazım. Markalaşma sürecini kısaltmak için yürekler hep birlikte atmalı. Birisinin başarısını diğeri çekememezlik yaparsa Rabbim oraya nimeti vermediği gibi şükretme duygusunu da oradan alır. Maalesef bazı hemşehrilerimizde bunları da görüyoruz. İnşallah giderek bunların sayısı azalacak. Şükrü öne çıkartan, dua eden, çalışanın yanında olan insanlarımızın sayısı daha da artacak” diye konuştu.

Türk Mutfağı etkinlikleri kapsamında Başkan Işık vatandaşlara Sıkıcık Çorbası ikramında bulundu.

Daha sonra Meclis Toplantı Salonunda, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serdar Eren, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Çavuş, Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ceyhun Uçuk ve Karabük Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Özkan Süzer’in katılımı ile ‘Yerel Ürünler ve Sürdürülebilirlik Ekseninde’ söyleşisi ile devam etti.

Konuşmacılar kendi tecrübeleri ile yerel ürünlerin tanıtımı, kullanımı ve nelerin yapılabileceği hakkında bilgiler verdiler.