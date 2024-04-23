İYİ Parti'de bir istifa daha

27 Nisan'da seçimli genel kurultaya gitmeye hazırlanan İYİ Parti'de kurultay öncesinde bir istifa haberi de Ankara'dan geldi. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarper Önder, görevinden istifa etti.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarper Önder, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarper Önder, yaptığı paylaşımda, derdiyle dertlenip, neşesiyle gülümsediğim, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında ve sonrası sonsuz yüzyıllarında ülkemizin olmazsa olmazı olan İYİ Parti'nin 27 Nisan'da yapılacak olan, olağanüstü genel kurulunun ülkemize, milletimize, Türk siyasetine ve partimize hayırlı olmasına diledi.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel yönetimler seçimlerinin gerçekleşmesine az bir zaman kala kurucu Genel Başkan Meral Akşener'in onurlarıyla atandığı ve görev süresince Ankara’nın en ücra köşesindeki üyenin dahi partiye olan mensubiyet şuurunu artırmak adına büyük bir gayretle yürüttüğü Ankara İl Başkanlığı görevini sonlandırdığını açıkladı.