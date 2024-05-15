İzmit Belediyesi Engelliler Haftası’nda farkındalık yaratıyor

İzmit Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında belediye önünde kurduğu stantlarla toplumsal farkındalık yaratıyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası vesilesiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Belsa B Blok önünde Engelli Dernekleri Dayanışma Stantları açıldı. İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi’ne bağlı 10 engelli derneğinin kurduğu stantlarda el emeği ürünler yer alıyor.

Vatandaşlar, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası boyunca İzmit Belediyesi B blok önünde açık olacak stantlardan alışveriş yaparak engelli derneklerine katkıda bulunabilecek. Stantlar ile engellilik alanındaki farkındalığın arttırılması ve engel durumu bulunan bireylerin toplumda daha görünür kılınması amaçlanıyor.