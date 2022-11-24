Kocaeli Kartepe'de mesire alanında çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Kartepe Arslanbey Ataşehir mesire alanında yoğun mesai harcıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’deki yeşil alan miktarını artırmak için büyük çaba sarf eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni alanları kente kazandırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda çalışmalara başlanan Kartepe Arslanbey Ataşehir mesire alanında ekipler yoğun mesai harcıyor.

Yenileme çalışması yapılan 15 dönümlük alanda kazı çalışmaları devam ediyor. Bölgeye 10 bin metrekare nitelikli aktif yeşil alan kazandıracak mesire alanı, çalışmaların ardından vatandaşların hizmetine açılacak. Mesire alanı bölge sakinlerine sosyal aktiviteler için yeni bir alternatif olacak.

FUTBOL SAHASI VE OYUN GRUPLARI

Çalışmalar kapsamında Köseköy Ataşehir Mesire Alanına bin 500 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde yürüyüş yolu yapılacak ve gençler için 28x16 metre ebadında futbol sahası inşa edilecek. 220 metrekare çocuk oyun alanı, 75 metrekare tuvalet ve mescit binası, piknik masaları, çöp kovaları ve çevre aydınlatması yapılacak. Ataşehir Mesire Alanı içerisinde ayrıca çocuk oyun grubu ve fitness grubu da yer alacak.