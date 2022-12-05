Kocaeli Gölcük'te Başkan Yıldırım'dan kadınlara karanfil

Kocaeli'de Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 88. yılında kadın hemşehrilerine karanfil hediye etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 88. yılı törenle kutlandı.

Gölcük Anıtpark’ta düzenlenen törene; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr. Metin Şentürk, Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı ve yönetimi, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, STK’lar, muhtarlar ve Gölcüklü kadınlar katıldı. Tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

“VARLIKLARIYLA ONURLANDIĞIMIZ KADINLARIMIZ”

Törende konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Türk kadını; tarihin her döneminde, toplumsal hayatımızın ve devlet yapımızın odağında yer almıştır. Hayatın her alanında bulunan, doğumdan ölüme kadar varlıklarıyla onurlandığımız kadınlarımız, 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, birçok devletten önce seçme ve seçilme hakkına sahip olmuşlardır. Cumhuriyetin kazanımlarından biri olan bugün, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kadına verilen değerin simgesi mahiyetindedir. Sevginin, şefkatin ve özverinin sembolü olan kadınlarımızın bu önemli gününü kutluyorum” dedi.

Törenin ardından Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve beraberinde törene katılanlar, Anıtpark’ta açılan “Seçilmiş İlk Türk Kadınları” fotoğraf sergisini gezdiler.