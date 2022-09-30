Kocaeli'de yeni dönemde de 'Anne Şehir' sizinle

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayatın her alanına yönelik gerçekleştirdiği en önemli projelerden olan Anne Şehir, yeni dönemde de kadınlar ve çocukların yanında oluyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Kocaeli Anne Şehir” Sağlıklı Yaşam Programı yeni döneme 3 Ekim Pazartesi günü başlıyor.

Kocaeli’nin 12 ilçesinde yer alan merkezlerde kadın, çocuk ve aileye yönelik hizmetler sunuluyor.

Kocaeli’de annelere yönelik etkinlikler ve faaliyetler düzenleyerek kadınlar tarafından büyük beğeni ve ilgi duyulan “Kocaeli Anne Şehir” projesi geçtiğimiz dönem birçok anneye hizmet ederek gönülleri kazanmıştı. Yeni dönem için de hazırlıklarına son hız devam eden “Kocaeli Anne Şehir” projesinin idarecileri, antrenörleri ve uzmanları hizmet içi eğitim alarak sundukları kaliteyi arttırmak için çalışıyor.

Kocaeli Anne Şehir projesinde yeni dönemde 2 gün boyunca seminer verildi. Verilecek hizmetin kalitesini daha da yukarıya taşımak için alanında uzman kişiler tarafından verilen eğitim GEBZESEM ve SEKASEM’de gerçekleşti. İlk seminerde uzman eğitmen Tuncer Ediz tarafından okul öncesi 3-6 yaş arası çocukların ritim ve hareket egzersizlerini geliştirmeyi hedefleyen 2 günlük ritim ve dans eğitimi verildi. Hizmet içi eğitim programlarına katılan “Kocaeli Anne Şehir” çalışanlarına iletişim, drama, sağlık, beden dili gibi konularda da seminerler verildi.

MİNİK ELLER VE MİNİK KÂŞİFLER ATÖLYESİ BAŞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi her alanda olduğu gibi çocuklara yönelik etkinliklerle de adından söz ettiriyor. Yakın zaman içinde hayata geçirilen ve 4 hafta süren Minik Kâşifler ve Minik Eller Atölyesinde amaç 4-6 yaş arası çocuklara bilimi sevdirmek ve bilim insanlarını yetiştirmek hedefiyle başlatıldı. Özel olarak hazırlanan etkinliklerle çocuklar bilimin eğlenceli haliyle tanışıyor, minik elleri ile dokunarak ve uygulayarak öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı yakalıyorlar.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ata sporumuz biniciliği yeni nesillere sevdirmek amacıyla uzman eğitmenler eşliğinde ücretiz at biniş eğitimlerini başlattı.

Kocaeli Atlı Spor Merkezinde 4-6 yaş arası çocuklara yönelik verilen eğitimde; başlangıç seviyesi, vücut kontrolü, atla denge, uyum ve iletişim konularında çocukların eğitim sahibi olmaları amaçlanıyor.