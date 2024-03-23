Kocaeli'de iftar sonrası ikramlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ve Gebze ilçelerinde iftar sonrası vatandaşlara çeşitli ikramların dağıtımını gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Mübarek Ramazan ayında birçok farklı etkinliklerle vatandaşların yüzünü güldüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarını sürdürüyor. Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri İzmit Cumhuriyet Bulvarı ile Çınarlı Camii ve Gebze Kent Meydanında vatandaşlar çeşitli ikramları sundular.

SICACIK SALEP, PATLAMIŞ MISIR VE BALON

Büyükşehir’in Ramazan etkinlikleri ve faaliyetleri kapsamındaki çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri vatandaşlara sıcak salep, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramında bulundu. Çocukların ve gençler yoğun ilgi gösterdiği ikram dağıtımında çocuklar ayrıca dağıtılan balonlardan dolayı ayrı bir sevinç yaşadı. Vatandaşlar yapılan ikramlardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.