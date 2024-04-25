Avusturya’dan Mardin’e akademik ziyaret

Avusturya KPH/Viyana Krems Üniversitesi yöneticileri Mardin Artuklu Üniversitesini ziyaret ettiler.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - KPH/Viyana Krems Üniversitesi ile Mardin Artuklu Üniversitesi arasında Erasmus Plus anlaşmaları imzalamak ve akademik işbirliği çalışmalarını görüşmek üzere Mardin’e gelen Avusturya KPH/Viyana Krems Üniversitesi heyeti Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti.

İKİ REKTÖR’ÜN KATILIMIYLA ÇALIŞMA TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ Rektörlükte Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve KPH/Viyana Krems Üniversitesi Rektörü Dr. Hubert Philipp Weber’in katılımıyla iki üniversite heyetleri arasında çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında KPH/Viyana Krems Üniversitesi ile görüştüklerini belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, işbirliği yapacakları akademik projelerin yanında süryaniler konusunda da ortak çalışmalar yapacaklarını ve ikili anlaşmalara imza atacaklarını belirtti.

AVUSTURYA AKADEMİSYEN HEYETİ MARDİN’İ DE GEZECEK Rektörlükteki çalışma toplantılarının ardından Avusturya KPH/Viyana Krems Üniversitesi heyeti kampüsü gezdi.

Heyet iki gün süreyle Mardin’in tarihi ve kültürel yerlerini gezecek.